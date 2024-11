Arhitekt Barić o stadionu u Kranjčevićevoj: To je loša lokacija

Podijeli :

Arhitekt Otto Barić gostovao je u N1 Studiju uživo kod našeg Ilije Radića gdje je komentirao planove o gradnji stadiona u Kranječevićevoj ulici u Zagrebu.

Barić kaže da je izgradnja stadiona u Kranjčevićevoj jedini i prvi originalni projekt trenutne gradske vlasti.

Tomašević o stadionu u Kranjčevićevoj: To će biti de facto novi stadion, koštat će 44 milijuna eura

“Jedan razlog: Tu postoji nešto što je stvarno prvi puta da izlaze van s novim originalnim projektom i da to žele na neki način realizirati. A s druge strane, to je stari projekt s Arhitektonskog fakulteta. To je projekt koji je prije 10 godina napravljen na Arhitektonskom fakultetu i čekalo se da se nađe nekoga tko će to progurati”, tvrdi Barić.

Dodaje kako smatra da je to loša lokacija za takav stadion.

Nerealan rok za dovršetak stadiona

Predviđen rok za dovršetak stadiona je kraj 2026. godine, a Barić kaže da to nije realno.

“Oni sada idu u javnu nabavu i to će trajati dva, tri četiri, pet mjeseci – ovisno o žalbama. Mislim da je 30 miijuna eura predviđena cijena koštanja, što je jako skupo po mjestu, stolcu. Ispada tri tisuće eura po stolcu. Barem 50 posto više nego što bih ja kalkulirao, ali dobro”, poručio je Barić i dodaje da je taj rok vrlo optimističan.

Splitska tvrtka radi na studiji izvodljivosti novog stadiona Maksimir

Osvrnuo se i na stanje Dinamovog stadiona na Maksimiru.

“Jedini stadion u Ligi prvaka koji nema krov je Maksimir. Ne znam zašto je taj stadion nekakvo neželjeno dijete”, pita se Barić.

Komentira da je jedina odluka koju treba donijeti – na koji način Dinamu omogućiti da dođe do novog stadiona.

“Jer to je primarno Dinamov stadion. Naravno, kad igra reprezentacija ona je gost, ali ovo bi trebao biti stadion Dinama. Ako ne, ako je to nacionalni stadion, onda se ozbiljnije mora uključiti i Vlada RH, i Grad Zagreb, i HNS, ali oni svi od toga bježe. Vlada uvijek da verbalnu podršku. HNS šuti, od njih odavno nisam čuo ništa vezano uz stadion”, kazao je Barić.

Što se može napraviti s maksimirskim stadionom u ovom trenutku?

“Samo i isključivo rušenje. Statičari su za istočnu tribinu procjenili da je opasna za korištenje. Zapad gore je nikad dovršem, nema ni WC-a gore, samo su kabine plasitčne. Zapad dolje nema krova. Sjever je ok, ali je jako daleko”, poručuje.

“Možemo previše miješa ideologiju u vođenje Zagreba”

Barić se na prošlim lokalnim izborima kandidirao za dogradonačelnika Zagreba, a poručio je da će i ove godine, preko platforme Plavi grad. Za gradonačelnika će se kandidirati Ivica Lovrić, a Barić je komentirao trenutno vodstvo Grada.

Tomašević predstavio idejno rješenje za Centar za gospodarenje otpadom vrijedan 140 milijuna eura

“Najviše nas smeta miješanje ideologije u vođenje grada. Vođenje grada je jedna stvar, idelogija je druga. Možemo je puno obećavao u smislu transparentnosti i u smislu realizacije. Tomašević može govoriti stvari koje nikakve veze nemaju s logikom i s mozgom, a naročito s rokovima. On tako bubne i ljudi čuju”, rekao je Barić.

Naglašava da Možemo nije dovršio 90 posto stvari koje su započeli u Zagrebu, a imaju veze s infrastrukturom.

