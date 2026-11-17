IZJAVA PREMIJERA
Plenković o Jankomiru: "Da je riječ o državnoj bolnici, nas bi osobno optužili za ubojstvo"
Nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.
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"Bit će za koji dan mjesec dana od tragičnog ubojstva gospodina Periša, čiji obitelji još jednom izražavam sućut. To je bio jedan nevjerojatan slijed događaja o kojima javnost, pa ni ministrica zdravstva uopće nije bila obaviještena o tom slučaju. Nastojanje gradske vlasti, politike gradonačelnika, Možemo i SDP-a, je najprije da se brani ravnateljicu. Pa onda predsjednik Upravnog vijeća u svojim medijskim nastupima, u tom trenutku očito potpuno svjestan toga što se zbiva u bolnici, on se bavi drugim domenama iz teme zdravstva, napada vladu, umjesto da pogledaju u ogledalo i vide svoju odgovornost", rekao je premijer na upit novinara o tome kako komentira razvoj situacije nakon tragedije u Jankomiru.
"Hijerarhija odgovornosti je najprije na onima koji su počinili kazneno djelo, a onda na cijeloj Upravi bolnice pa na Upravnom vijeću, a nakon toga na pročelnici zdravstva pa na gradonačelniku grada Zagreba", rekao je premijer i dodao da je pokušaj izjednačavanja odgovornosti između grada Zagreba i Vlade krajnje neprimjeren.
"Ja sam na aktualnom satu prošlog tjedna rekao jednu važnu poruku i moram priznati da sam u tome bio jako blag. Rekao sam da ne mislim da je gradonačelnik osobno kriv što mislim i sada. Međutim, da je slučajno bilo obrnuto, da je riječ o državnoj bolnici, pa od tih istih koji sad peru ruke od ovog i žele prebaciti odgovornost na Vladu, pa mi bismo bili osobno optuženi za ubojstvo i stvorilo bi se ozračje linča", rekao je premijer.
"To je obrazac ponašanja lijeve oporbe, po svim mogućim temama, a ovo medijsko peglanje da je sigurno odgovornost na vladi meni, to sad već djeluje ja bih rekao groteskno. To možda može proći nekome tko je toliko politički pristran da baš nema pojma ni o čemu čija je odgovornost u Svetom Ivanu, a netko tko je barem malo informiran i nije baš toliko politički pristran sve je jasno", poručio je premijer i dodao da zdravstvena inspekcija stalno bdije nad ovim slučajem.
"Zdravstvena inspekcija, koja non-stop vodi računa, je cijelo ovo vrijeme prisutna u Svetom Ivanu, koja je dala preliminarno izvješće, koja će uskoro dati i cjelovito - izvješćuje stalno. Zdravstvena inspekcija, kao što je rekla ministrica, djeluje neovisno Ako oni dobiju neku informaciju, ne znači da informaciju dobije ministrica sama", rekao je premijer.
Novinari su ga pitali za uvođenje tonskog snimanja.
"Ne vidimo što je sporno. Ovi isti suci kojima je problem da se snimaju sjednice su ranije bili među onim sucima koji su zagovarali javnost rasprava sjednica Ustavnog suda. Tu postoji neka kontradikcija", rekao je premijer.
Novinari su ga pitali i je li razgovarao sa Zurovcem oko otpada.
"Razgovarali smo. To je bila tema na koaliciji. Mislim da su Vučković i Zurovec razgovarali i nakon koalicije da se problem riješi. Ni u jednom trenutku nije bilo vezivanje problema otpada s potporom Zurovca za proračun", rekao je Plenković.
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