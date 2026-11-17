"Bit će za koji dan mjesec dana od tragičnog ubojstva gospodina Periša, čiji obitelji još jednom izražavam sućut. To je bio jedan nevjerojatan slijed događaja o kojima javnost, pa ni ministrica zdravstva uopće nije bila obaviještena o tom slučaju. Nastojanje gradske vlasti, politike gradonačelnika, Možemo i SDP-a, je najprije da se brani ravnateljicu. Pa onda predsjednik Upravnog vijeća u svojim medijskim nastupima, u tom trenutku očito potpuno svjestan toga što se zbiva u bolnici, on se bavi drugim domenama iz teme zdravstva, napada vladu, umjesto da pogledaju u ogledalo i vide svoju odgovornost", rekao je premijer na upit novinara o tome kako komentira razvoj situacije nakon tragedije u Jankomiru.