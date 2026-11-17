Pavasović Visković je potvrdio da je Županijsko državno odvjetništvo zatražilo određivanje istražnog zatvora te da je ročište pred sucem istrage zagrebačkog Županijskog suda zakazano za 18 sati. "Tražen je, između ostaloga, i po osnovi koju još nisam doživio da se traži, ali kažem, vidjet ćemo što će se dogoditi dalje", dodao je.