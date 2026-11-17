ljubo pavasović visković
Odvjetnik osumnjičenog u slučaju Periš: Ovakvo nešto još nisam doživio
Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković dao je izjavu nakon ispitivanja 27-godišnjeg medicinskog tehničara, jednog od četvero zdravstvenih djelatnika uhićenih zbog smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.
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Njegov branjenik osumnjičen je za teško ubojstvo posebno ranjive osobe počinjeno nečinjenjem, odnosno tereti ga se da nije spriječio nasilje i smrt pacijenta, iako je kao zdravstveni djelatnik imao obvezu intervenirati.
"Vrlo je aktivno iznosio svoju obranu, ispričao je sve okolnosti događaja i to je ono što se u ovom trenutku može komentirati", rekao je odvjetnik novinarima, piše novinarka Indexa Ana Raić.
Pavasović Visković je potvrdio da je Županijsko državno odvjetništvo zatražilo određivanje istražnog zatvora te da je ročište pred sucem istrage zagrebačkog Županijskog suda zakazano za 18 sati. "Tražen je, između ostaloga, i po osnovi koju još nisam doživio da se traži, ali kažem, vidjet ćemo što će se dogoditi dalje", dodao je.
Upitan očekuje li da će njegov branjenik završiti u istražnom zatvoru, odgovorio je: "To nema nikakve sumnje".
Nije želio komentirati mogućnost promjene pravne kvalifikacije kaznenog djela tijekom istrage. Istaknuo je da je riječ o slučaju koji nadilazi pravne okvire.
"Imate tu žrtvu, imate strahotu koju je doživjela ta obitelj, a s druge strane, ovdje imate jednu situaciju koja zapravo više nije u domeni prava i pravosuđa. Nije nešto što bih ja trebao opsežno komentirati, niti je mjesto, niti je vrijeme za to", poručio je odvjetnik.
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