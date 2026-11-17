"Još jučer sam kazao da je Državno odvjetništvo naložilo izvide kako je ta snimka iscurila i sigurno je da će policija sa svoje strane istražiti sve, počevši gdje je snimka nastala, kome je eventualno proslijeđena i sve što ide u takvim slučajevima", rekao je Božinović uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.