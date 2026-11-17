ubojstvo Kristiana Periša
Snimka iz Jankomira procurila iz policije? Oglasio se Božinović
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ustvrdio je u utorak da će policija istražiti sve okolnosti curenja snimke teškog ubojstva Kristiana Josipa Periša u jankomirskoj Klinici za psihijatriju Sv. Ivan, za koju mediji navode da je procurila iz policije.
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"Još jučer sam kazao da je Državno odvjetništvo naložilo izvide kako je ta snimka iscurila i sigurno je da će policija sa svoje strane istražiti sve, počevši gdje je snimka nastala, kome je eventualno proslijeđena i sve što ide u takvim slučajevima", rekao je Božinović uoči zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.
Prema saznanjima portala Index, snimku brutalnog postupanja prema Perišu, koja je procurila u javnost, dvoje policijskih službenika mobitelom je snimalo sa zaslon računala na kojem se reproducirala snimka bolničkog videonadzora.
Originalnu snimku policiji je prethodno predao odvjetnik bolnice, dodaje portal, navodeći kako glasovi koji se čuju na snimci pripadaju policajcima koji su je presnimavali. Izvorna snimka bolničkog videonadzora nema ton jer sustav nadzornih kamera bilježi samo sliku, dodaje Index.
Ne otkrivajući identitete, policija je u ponedjeljak izvijestila da je zbog Periševe smrti nastavljeno kriminalističko istraživanje nad četiri osobe i to 33-godišnjakinjom, 27-godišnjakom, 23-godišnjakinjom i 27-godišnjakinjom.
Ročište pred sucem istrage za nove osumnjičenike u 18 sati
Njih četvero poslijepodne je, nakon noći u policijskom pritvoru, ispitano u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, nakon čega će biti prepraćeni na ročište pred sucem istrage zagrebačkog Županijskog suda zakazano za 18 sati.
Neslužbeno, radi se o liječnici, dvije medicinske sestre i tehničaru zabilježenima na snimkama zajedno s četvoricom ranije uhićenih medicinskih tehničara koji su osumnjičeni zbog teškog ubojstva posebno ranjive osobe te im je određen istražni zatvor 8. studenoga.
Nakon objave snimke postupanja prema Perišu ostavku je podnijela ravnateljica Klinike Majda Grah, a uslijedile su i ostavke drugih članova vodstva bolnice i upravnog vijeća.
Ministarstvo zdravstva prošlog je tjedna priopćilo da je zdravstvena inspekcija utvrdila nepravilnosti u dokumentiranju fizičkog sputavanja pacijenta te da se nadzor nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti njegove smrti, uključujući moguću odgovornost ravnateljice i upravnog vijeća.
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