Enfant terrible IDS-a
Paus o Holcimovu projektu: "Ne možete biti i za ljude i za korporaciju"
Enfant terrible IDS-a Dalibor Paus pozvao je Istarsku županijsku skupštinu da zauzme jasan stav o Holcimovu projektu KOdeCO Net Zero. U razgovoru s Bornom Šmerom u Pazinu poručio je da su građani Labinštine održali lekciju iz demokracije i pokazali kako se bori za vlastito zdravlje i budućnost djece.
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"Ne može se sjediti na dvije stolice, to je poruka i Županiji. Ne možete biti i za ljude i za korporaciju. Treba zauzeti jasan stav. Holcimu bih poručio da mora poštivati prostor i ljude tamo gdje posluje, a poručio bih i premijeru da mu je cijela Istra jasno rekla 'ne' i da makne ovaj projekt s liste strateških projekata RH, čime će se omogućiti i zaustavljanje ovog projekta", rekao je Paus.
"Premijer je shvatio da se ne može naređivati svisoka"
Paus se o ovom projektu tijekom aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru žestoko raspravljao s premijerom Andrejem Plenkovićem.
Istaknuo je da građani već dva mjeseca prosvjeduju protiv projekta te smatra da su upravo njihovi prosvjedi pridonijeli tome da premijer shvati kako se odluke ne mogu donositi bez uvažavanja lokalne zajednice.
Prema Pausovim riječima, premijer je shvatio da se ne može svisoka narediti da se nešto dogodi, nego da se mora poštivati volja lokalnog stanovništva.
"Provukao je onu ključnu tezu, da će dopustiti da se stvari odvijaju onako kako građani to žele", rekao je Paus.
"Sve je krenulo munjevitom odlukom"
Govoreći o zabrinutosti građana zbog netransparentnosti projekta, Paus je podsjetio na odluku o spaljivanju otpada iz Gospića u Koromačnu.
"Sve je krenulo munjevitom odlukom da se otpad iz Gospića spali u Koromačnu, bez da se ikoga išta pita. Ne da bi se pomoglo Gospiću, tih 300 tona neće spasiti Gospić, nego da bi se spasio obraz", rekao je Paus.
Dodao je da je takav pristup izazvao revolt među građanima, ali i dijelom političkih predstavnika.
Što očekuje od istarskog župana?
Paus očekuje da Istarska županijska skupština jasno izrazi protivljenje projektu te da se deklarativna podrška građanima pretoči u konkretne poteze.
"Ako se projekt makne s liste strateških projekata, to znači da država više ne može preskočiti prostorno-plansku dokumentaciju Županije i Općine Raša", objasnio je.
"Vrijeme je da riječi pretočimo u djela", zaključio je Paus.
Ostatak razgovora pogledajte u snimci ispod.
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