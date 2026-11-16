Paus o Holcimovu projektu: "Ne možete biti i za ljude i za korporaciju"

"Ne može se sjediti na dvije stolice, to je poruka i Županiji. Ne možete biti i za ljude i za korporaciju. Treba zauzeti jasan stav. Holcimu bih poručio da mora poštivati prostor i ljude tamo gdje posluje, a poručio bih i premijeru da mu je cijela Istra jasno rekla 'ne' i da makne ovaj projekt s liste strateških projekata RH, čime će se omogućiti i zaustavljanje ovog projekta", rekao je Paus.