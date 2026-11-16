drama na planinarenju
Dva sata proveli na stablu zbog razjarenog ovna: Spasioci nisu vjerovali pozivu
Dvoje stranih planinara doživjelo je nesvakidašnju neugodnost tijekom uspona na Tolsti vrh u Sloveniji. Napao ih je agresivni ovan, a kako bi se zaštitili, morali su se popeti na stablo na kojem su proveli čak dva sata.
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Neobičan incident dogodio se u nedjelju poslijepodne, a u pomoć planinarima pozvani su pripadnici Gorske službe spašavanja Kranj.
Kako su spasioci objavili na Facebooku, poziv za intervenciju u početku im je zvučao kao pogreška ili šala. No nakon nekoliko telefonskih provjera pokazalo se da je situacija itekako stvarna.
Dvoje stranih planinara tijekom uspona susrelo se s razjarenim ovnom koji ih je počeo napadati. Kako bi mu pobjegli, popeli su se na stablo, ali životinja ni tada nije odustala.
Prema riječima spasilaca, ovan se nastavio zalijetati prema stablu, a navodno je pritom čak odlomio dio roga.
Planinari su na stablu proveli puna dva sata, čekajući da se situacija smiri. Tek nakon toga uspjeli su se spustiti i oprezno se kroz drveće udaljiti na sigurno.
"Kada smo se susreli s njima, najgore je već bilo iza njih", poručili su pripadnici Gorske službe spašavanja Kranj.
Spasioci su potom planinare terenskim vozilom prevezli u dolinu. Neobična intervencija završila je bez ozljeda.
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