Zašto nas razmišljanje toliko umara? Znanstvenici otkrili što se događa u mozgu

KAROLINA GRABOWSKAKABOOMPICS/Pexels

Nakon nekoliko sati intenzivnog rada ili učenja koncentracija počinje slabjeti, misli lutaju, a čak se i jednostavni zadaci čine sve težima. Iako se pritom gotovo uopće fizički ne naprežemo, osjećaj iscrpljenosti može biti vrlo snažan. Znanstvenici sada imaju moguće objašnjenje zašto se to događa.

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Dugo se smatralo da nas iscrpljuje ponajprije fizički rad, dok se mentalni umor često pripisivao nedostatku volje ili motivacije. Međutim, istraživanja pokazuju da intenzivno razmišljanje može izazvati stvarne promjene u mozgu koje utječu na našu spremnost za daljnji rad.

Znanstvenici Sveučilišne bolnice u njemačkom Würzburgu, predvođeni profesorom Alexanderom Soutschekom, istraživali su povezanost između mentalnog napora i metabolizma moždanih stanica. Rezultate su objavili u znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Bolji rezultati, ali i veći umor

U istraživanju su sudionici tijekom 20 minuta rješavali zahtjevan zadatak koji je uključivao radno pamćenje, odnosno sposobnost kratkotrajnog zadržavanja i istodobne obrade informacija.

Znanstvenici su pritom dijelu sudionika neinvazivnom stimulacijom dodatno poticali aktivnost prefrontalne kore mozga, područja važnog za složeno razmišljanje i donošenje odluka. Ostali su bili izloženi prividnoj stimulaciji radi usporedbe rezultata.

Pokazalo se da su sudionici kojima je mozak dodatno stimuliran bolje rješavali zadatke. No nakon završetka testa bili su manje spremni ponovno se mentalno naprezati.

Istraživači su im, naime, ponudili izbor između jednostavnijeg zadatka s manjom novčanom nagradom i zahtjevnijeg zadatka za koji su mogli dobiti više novca.

Sudionici koji su prethodno bili izloženi stimulaciji rjeđe su birali teži zadatak, iako su tijekom prvog dijela istraživanja pokazali bolje rezultate.

To upućuje na zaključak da intenzivan mentalni rad ne mora nužno smanjiti našu sposobnost razmišljanja, ali može oslabjeti motivaciju da se nastavimo naprezati.

Što se događa u mozgu?

Kako bi utvrdili što stoji iza takvog ponašanja, znanstvenici su prije i nakon zadataka posebnom metodom magnetske rezonancije mjerili koncentraciju određenih kemijskih tvari u mozgu.

Otkrili su da je kod sudionika kojima je mozak dodatno stimuliran porasla koncentracija glutamata i s njim povezanih tvari u prefrontalnoj kori.

Glutamat je kemijska tvar važna za prijenos signala između živčanih stanica, a promjene njegove koncentracije bile su povezane sa smanjenom spremnošću sudionika na daljnji mentalni napor.

Znanstvenici zato pretpostavljaju da bi mentalni umor mogao biti barem djelomično posljedica metaboličkih promjena u mozgu.

Drugim riječima, što intenzivnije koristimo određene dijelove mozga, to nam daljnje razmišljanje može postajati napornije.

Istraživačica Hongmei Xia objasnila je da poboljšanje mentalne učinkovitosti ima svoju cijenu jer nakon većeg napora dolazi i do izraženije iscrpljenosti.

Mentalni umor nije samo nedostatak volje

Voditelj istraživanja Alexander Soutschek naglašava da mentalna iscrpljenost nije samo pitanje motivacije ili samodiscipline, nego može biti povezana s biološkim ograničenjima mozga.

Ipak, znanstvenici upozoravaju da još nisu pronašli konačan odgovor na pitanje zašto nas razmišljanje umara.

Iako je utvrđena povezanost između promjena koncentracije glutamata i mentalnog umora, to ne dokazuje da upravo glutamat uzrokuje iscrpljenost.

Istraživanje također nije pokazalo mogu li redovite stanke tijekom rada spriječiti ili ublažiti takve promjene.

Rezultati bi u budućnosti mogli pomoći i u boljem razumijevanju stanja povezanih s izraženim umorom, poput depresije, ADHD-a i sindroma kroničnog umora. No zasad nije poznato odvijaju li se kod tih stanja isti procesi.

Ipak, istraživanje pruža važno objašnjenje za osjećaj koji mnogi dobro poznaju nakon dugog dana provedenog pred računalom ili knjigom: Kada nam se čini da više jednostavno ne možemo razmišljati, razlog možda nije nedostatak volje, nego način na koji naš mozak reagira na intenzivan rad.