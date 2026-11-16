"Slučajeva je vjerojatno puno"
Cuccurin o smrti majke u Jankomiru: Dozivala je moje ime, a oni su joj se smijali
Influencer Marco Cuccurin objavio je na društvenim mrežama potresnu videosnimku u kojoj je prvi put detaljnije progovorio o iskustvu svoje obitelji s Klinikom za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, gdje se liječila njegova majka, koja je preminula u kolovozu 2021. godine.
Na javni istup odlučio se nakon smrti Kristiana Josipa Periša, čiji je slučaj ponovno otvorio pitanje postupanja prema pacijentima u toj ustanovi. Cuccurin je iznio niz teških optužbi na račun bolničke skrbi za njegovu majku, ali i objasnio zašto je o svemu šutio više od pet godina.
"Kad je moja mama ležala u toj klinici, imao sam samo 20 godina. Nisam bio spreman pričati o tome, nisam imao snage ni psihičke stabilnosti. Prali su me ljutnja i bijes, ali nisam se mogao nositi s tim", ispričao je.
Tvrdi da nije mogao razgovarati s majkom
Prema njegovim riječima, tijekom posljednjeg majčina boravka u bolnici 2021. godine, zbog epidemioloških mjera obitelj nije mogla dolaziti u posjete. Tvrdi da joj posljednja dva tjedna života nije mogao ni telefonski čuti glas jer su mu govorili da nije u stanju razgovarati.
Posebno ga je pogodila informacija da je njegova majka navodno danima bila vezana za krevet, i to, kako je naknadno čuo, u nehumanim uvjetima.
Cuccurin je iznio i kronologiju posljednjih dana njezina života. Tvrdi da je 13. kolovoza 2021. obitelj dobila informaciju da bi majka trebala biti otpuštena iz bolnice. O tome je, kaže, obaviješten njegov otac, iako je on bio njezin skrbnik.
Nakon razgovora s liječnicom usprotivio se otpustu i predložio da se najprije procijeni kako bi se majka snašla izvan bolničkog okruženja. Prema njegovim riječima, liječnica se složila da ostane u ustanovi.
Međutim, već sljedećeg dana dobio je poziv da joj je temperatura porasla na 40 stupnjeva te da je hitno prebacuju na infektologiju. Ujutro 15. kolovoza doznali su da je preminula.
Sumnje u okolnosti smrti i bolničku infekciju
Cuccurin tvrdi da nakon majčine smrti nije dobio konkretne odgovore o tome kako je došlo do infekcije i sepse. Navodi da mu je liječnica kao objašnjenje ponavljala da je riječ o bolničkoj bakteriji.
Doveo je u pitanje i potpunost obdukcijskog nalaza. Dokumentaciju je, kako kaže, dao na pregled forenzičaru, koji mu je objasnio da se iz dostupnih nalaza može utvrditi smrt od sepse, ali ne i njezin konkretan uzrok.
Izrazio je sumnju da je majčino zdravstveno stanje bilo ozbiljno narušeno i prije nego što se razmatrao njezin otpust, no naglasio je da za svoje pretpostavke nema čvrste dokaze.
U videu je prenio i svjedočanstvo žene koja je nekoliko dana bila hospitalizirana s njegovom majkom. Prema njezinim riječima, majka je nepomično dozivala njegovo ime, a pojedini su joj se, navodno, smijali.
Kontaktirao odvjetnika
Cuccurin kaže da nakon majčine smrti nije imao ni financijskih mogućnosti ni psihičke snage pokrenuti pravne postupke. Danas, potaknut i slučajem Kristiana Josipa Periša, odlučio je ponovno otvoriti tu temu.
Otkrio je da je kontaktirao odvjetnika te poručio da želi pomoći i drugim obiteljima koje smatraju da su njihovi bližnji u toj ustanovi doživjeli slična iskustva.
"Ovo što se dogodilo mojoj mami je strašno i ovo što se dogodilo Kristianu je strašno. Vjerujem da je ovakvih slučajeva puno", poručio je.
Na kraju je pozvao građane na komemorativno okupljanje za Kristiana Josipa Periša, koje je najavljeno za 21. studenoga u 18.30 sati kod Manduševca u Zagrebu.
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