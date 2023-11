Pavić: Tijekom afričke svinjske kuge upisano je u registar 136 000 svinja više

Podijeli :

Peti mjesec u Hrvatskoj traje borba protiv afričke svinjske kuge. Unatoč potporama koje se isplaćuju među slavonskim svinjogojcima ima i suza i gnjeva. O situaciji na terenu i provođenju mjera u novom danu razgovarali smo s Mladenom Pavićem, državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede. Ocijenio je da bolest jenjava.

“Krivulja je silazne putanje, vjerujem da ćemo ju za koji dan zvati sporadičnom. Proteklih nekoliko dana nismo imali prijavljenu niti jednu sumnju. Obavilo se puno toga oko rekategorizacije objekata. Oni koji nisu spremni za rekategorizaciju, svinje su uklonili tamo gdje nema visokih biosigurnosnih mjera. Prvih tjedana bilo je puno nerazumijevanja. Moram se vratiti pet godina unazad kada smo počeli s pripremama. Nije bilo pitanje hoće li doći nego kada će se pojaviti. Četiri godine smo radili edukativne aktivnosti, međutim svijest ljudi je drukčija kada nemate bolest i kada se ona pojavi, tek onda ste svjesni koji su razmjeri štete i što je to afrička svinjska kuga”, rekao je Mladen Pavić.

Pavić podsjeća da su pripreme za afričku svinjsku kugu započele prije pet godina.

“Naslušali smo se raznih teorija zavjere, da se pogoduje uvoznicima, no to nije tako. Taj socioekonomski odnos, navike, tradicija, kuća do kuće s po nekoliko svinja, puno su pridonijeli bolesti. Meni je žao svih kojima se bolest pojavila, no treba reći – ovo je u svinjogojstvu najopasnija bolest i na žalost u okolonostima kada nemate lijeka za životinju i kada nemate cjepiva, ovo je jedini način kako pristupiti bolesti. U 18 europskih zemalja svugdje je pristup bio isti.

Prve kategorizacije je plaćala država i odaziv je bio velik. Preko 25% ljudi je obavilo kategorizaciju. Sad nakon što se bolest pojavila, još veći broj posjednika je podiglo kategoriju. Imali smo proboj bolesti i u najvišoj kategoriji, dakle treba se pridržavati mjera. Čim je prva naredba izašla, išli smo u zabrane klanja i prometa životinja.

Do jučer je evidentirano 1087 slučajeva bolesti.

“Plaćeno je oko 900 uzgajivača, gotovo svi će drugi tjedan biti obuhvaćeni obeštećenjem. Tu je nekoliko programa, od izravne nadoknade štete do oporavka i pomoći proizvođača koji imaju preradu mesa. Ukupni novčani paket za afričku svinjsku kugu iznosi preko 30 milijuna eura. Dakle, skupa bolest. Sukladno direktivi EU-a, dužni ste formirati cijenu naknade. U lipnju je cijena bila visoka – iznosila je 2 eura, danas je tržišna cijena oko 1,50, unatoč tome plaćamo po višoj cijeni.

Prosvjed na traktorima je čista manipulacija

Pavić se ssvrnuo na nedavni prosvjed u organizaciji Stožera za obranu slavonskog sela. Traže, između ostalog, dozvole za klanje svinja i preradu mesa u vlastitim dvorištima, zaustavljanje eutanazije zdravih svinja te ukidanje svih oblika kategorizacije objekata u svrhu držanja svinja.

“Prosvjedi koji se organiziraju nemaju apsolutno nikakve veze sa svinjogojstvom, a niti sa poljoprivredom. Riječ je o čistoj manipulaciji i laičkom istupu. Zahtjevi koje iznose potpuno su u suprotnosti sa znanošću. Riječ je o nekome tko ljude zavodi i dovodi ih u zabludu”, rekao je.

“Sasvim sigurno će biti onih koji će odustati od svinjogojstva”

“Po odredbi kategoriji 1 i 2, seljaci ne mogu držati svinje godinu dana. Danas izlazimo s programom za ljude s kategorijom tri. Svi koji žele nastaviti sa svinjogojstvom, također, bit će im na raspolaganju značajna sredstva. Bit će i onih koji će odustati. Znam ih nekoliko koji ne žele čekati i otići će u peradarstvo i govedarstvo. Sasvim sigurno će biti ljudi koji će odustati. Ima tu puno staračkih gospodarstava, mnogima je svinjogojstvo bila više tradicija nego gospodarstvo. Dosad je 25 000 svinja eutanazirano. Dakle, to je 2,5% ukupnih svinja, to nije puno. Također, dogodio se značajan broj prijavljivanja svinja u sustav. Imali smo brojku oko milijuna, sad imamo 136 000 upisanih svinja više. Prijavili su ih tek kad se bolest pojavila”, rekao je.

Navodi da nije svako zlo za zlo.

“Pojavom bolesti ljudi su se prijavili, upisali u registre, strahovali su od pojave bolesti, podizali su uvjete držanja životinja. Nije došlo ni do nestašice ni do podizanja cijena, kao što su neki najavljivali. Cilj je do 20. studenog Komisiji prijaviti sve podatke o svim provedenim mjerama kako bi u Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji stekli status županija u kojima je moguće prometovanje svježim mesom.

