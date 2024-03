Peović: Milanović je kao premijer bio okrutan pred radnicima

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

U Dnevniku Nove TV gostovala je predsjednica Radničke fronte Katarina Peović, koja je govorila o rasipanju koalicije oko SDP-a.

U Dnevniku Nove TV gostovala je predsjednica Radničke fronte Katarina Peović i govorila o rasipanju koalicije oko SDP-a.

Na pitanje da komentira kako oni koji su tražili da ode – IDS i Fokus – više nisu u toj koaliciji, Peović je odgovorila:

Katarina Peović oplela po Milanoviću

“Mi smo izišli iz te koalicije jer je pet liberalnih stranaka uvjetovalo svoj ostanak našim izlaskom. To su bili Centar, IDS, Fokus, Reformisti i PGS. Nakon toga došao je naprasito Milanović. Mislim da izlazak Radničke fronte i dolazak Milanovića pod ucjenom pet liberalnih stranaka puno govori o toj koaliciji”, rekla je.

“Milanović kada je bio premijer, bio je okrutan premijer pred radnicima. Donio je jedan od najgorih Zakona o radu, zbog kojih smo mi došli na prvo mjesto po nesigurnim ugovorima o radu. On je donosio zakone o predstečajnim nagodbama gdje su tajkunima oprošteni dugovi, a radnici su završili na ulici. Privatizirao je sve što se dalo privatizirati i ono što se nije trebalo privatizirati poput brodogradnje, rekla je Peović.

Na komentar novinara da je ta vlada zatekla situaciju od 40 milijardi kuna nelikvidnosti i da je SDP u trenucima krize došao na vlast, rekla je:

“Problematično je, a to je i Peđa Grbin spomenuo da su oni reflektirali u tom mandatu prema nekim problemima i Zorana Milanovića, ali kažu – bili smo pod pritiskom briselske administracije. Ali pod njom ćemo biti i sada jer dolazi kriza, kao što je došla i za vrijeme Milanovićeva mandata, i onda je pitanje kako će ta vlast odgovoriti na te pritiske kapitala”, poručila je.

“Radnička fronta u toj je koaliciji bila zalog lijevih proradničkih politika”

“Radnička fronta u toj je koaliciji bila zalog lijevih proradničkih politika, a i nije išla u prilog ovoj bogatoj manjini i mi smo morali biti izbačeni kada je sam Milanović procijenio, nakon prosvjeda, da je moguće da dođe do smjene HDZ-a. Kad dođe do smjene HDZ-a, on više ne bi imao šansu za drugi mandat. To je jedan intrinzično narcisoidni moment u kojem on odlučuje uključiti se u funkciji premijera, ali mi moramo biti svjesni da je izlazak Radničke fronte bio simptomatičan i mi smo bili kao lakmus-papir” naglasila je.

Peović: Izašli bismo sami iz koalicije zbog Milanovićeve kandidature

“Mi nismo spremni sudjelovati u vladi SDP-a, ne možemo, ali spremni smo dati glas, ako bude SDP ili HDZ, pod uvjetom nekoliko proradničkih politika”, poručila je.

Smatra da će sigurno ponovno biti u parlamentu.

Pogledajte samo kako smo s jednom zastupnicom bili prepoznatljivi. Zamislite kako će biti kad nad bude više u Saboru, a nadam se da će nas biti više. Mi smo prepoznati na nacionalnoj razini i najavljujem da ćemo uspjeti složiti liste u svim izbornim jedinicama”, poručila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Čačić otkrio što stoji iza “raspada” lijeve koalicije: “Naša pozicija je jasna” Mehaničar savjetuje: Ako vam se upali ova lampica, vrijeme je da promijenite auto