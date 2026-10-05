Peović poslala otvoreno pismo Božinoviću: "Pozivate li me da prijavim miran prosvjed ispred vaše kuće?"

"Poštovani ministre, želim vas informirati o problemima koje izaziva vaša indirektna podrška i zaštita grupe okupljene oko Dražena Keleminca i A-HSP-a, u nadi da ćete u organiziranim idućim sličnim hajkama djelovati u smjeru zaštite prava na privatnost. Neprihvatljivo je da dopuštate nasilnim i osuđenim pojedincima da nastavljaju sa zlostavljanjem privatnih osoba na kućnom pragu. Iako vi, očito, smatrate to "pravom pojedinca", uvjerena sam da isto "pravo" meni ne biste dali, niti bilo kome drugome, a da je riječ o vašoj porodici i vašoj kućnoj adresi.