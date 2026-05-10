VIDEO / Orešković i Peović stale pred prosvjednike: "Keleminec je posprdna slika Plenkovićevog režima!"

Uz pojačane mjere sigurnosti te napetosti zbog prosvjeda protivnika događaja, na Savskom nasipu u Zagrebu u subotu poslijepodne održali su se Trnjanski kresovi, manifestacija kojom se obilježava Dan pobjede nad fašizmom.
Na mjesto održavanja tijekom poslijepodneva stigla je skupina prosvjednika, među kojima su i veterani Domovinskog rata, a između njih i sudionika manifestacije bile su raspoređene policijske snage i zaštitna ograda.
Prosvjednici su razvili više transparenata, među njima i "Ne damo vam Hrvatsku, bando komunistička” te "Zapamtite Vukovar".
Na Savski nasip prosvjedovati je došao i Dražen Keleminec, predsjednik stranke "Autohtona - Hrvatska stranka prava", izvanparlamentarne stranke krajnje desnice.
Saborska zastupnica Dalija Orešković objavila je na Facebooku snimku na kojoj prikazuje trenutak kad je došla pred prosvjednike, a pridružila joj se i Katarina Peović.
"Keleminec je tek posprdna i otužna slika Plenkovićevog režima! Nema kome nisu urlikali pod prozorom, i još im nije dosta. Izašla sam im ususret kada su me prozivali i počeli najavljivati nove prosvjede, počevši od Borisa Dežulovića pa nadalje. Da im u ime pristojne Hrvatske pošaljem poljupce, kontra njigove mržnje. Zagreb je danas rekao svoje", napisala je Dalija Orešković.
