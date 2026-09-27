Katarina Peović napala Možemo i podržala štrajk u Zagrebu

Peović se vratila i na početak prvog mandata aktualne zagrebačke vlasti te otpuštanja u Zagrebačkom holdingu, kojima se, kako je naglasila, protivila i u to vrijeme. Posebno je kritizirala tadašnji angažman Matije Subašić Maras, za koju je navela da je u privatnom sektoru bila poznata po "rezanju glava" i otpuštanjima. Dodala je da je nakon angažmana u Holdingu postala članica Uprave za ljudske resurse u Studencu.