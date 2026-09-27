PREDSJEDNICA RADNIČKE FRONTE
Katarina Peović napala Možemo i podržala štrajk u Zagrebu
Predsjednica Radničke fronte i bivša saborska zastupnica Katarina Peović stala je uz radnike ZET-a i Zagrebačkog holdinga koji u ponedjeljak počinju štrajk.
U objavi na Facebooku ocijenila je da su njihove plaće preniske u odnosu na rast životnih troškova, a kritizirala je i način na koji se aktualna zagrebačka vlast odnosi prema zahtjevima sindikata.
"Dajem podršku radnicima ZET-a i Holdinga koji kreću u štrajk u ponedjeljak jer su plaće uistinu niske i ne prate povećanje troškova života. Osnovna plaća radnika u Čistoći iznosi samo 1121 euro. To je tek malo više od hrvatskog minimalca. Radnici koji rade teške, nepopularne, iscrpljujuće poslove trebali bi imati dostojanstvenu plaću, plaću od koje se može živjeti. Ova plaća to nije", napisala je Peović.
Reprezentativni sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga ranije su potvrdili da će štrajk početi u ponedjeljak, 28. rujna, u 3:30 sati. Odluka je donesena nakon što pregovori o novim kolektivnim ugovorima nisu završili dogovorom.
Prema tvrdnjama Peović, sindikalni zahtjev trenutačno se odnosi na povećanje plaća od 12 posto, a ne 20 posto, kako se, kaže, pogrešno prikazuje.
"Sindikati su spustili svoje zahtjeve od početnih. Dobra volja trebala bi se očekivati i s druge strane", poručila je.
Peović se osvrnula i na tvrdnje da iza organizacije štrajka stoji HDZ. Takve optužbe smatra nekorektnima, ističući da među radnicima postoje različita politička opredjeljenja.
"Radnici su različitih političkih usmjerenja, ako su se dogovorili da idu u štrajk onda je to kolektivna odluka. Čak se 75% radnika izjasnilo da je za štrajk", navela je.
"Treba biti dosljedan i u opoziciji i na vlasti"
Podsjetila je pritom i na postupanje platforme Možemo 2021. godine. Peović je, inače, godinu ranije na koalicijskoj listi te platforme izabrana za zastupnicu u Hrvatskom saboru.
"Sama stranka Možemo je 2021. pozivala radnike na sindikalni prosvjed u Zagrebu zbog rasta cijena, koje ne prati i adekvatan rast plaća. Treba biti dosljedan i u opoziciji i na vlasti", napisala je.
Peović se vratila i na početak prvog mandata aktualne zagrebačke vlasti te otpuštanja u Zagrebačkom holdingu, kojima se, kako je naglasila, protivila i u to vrijeme. Posebno je kritizirala tadašnji angažman Matije Subašić Maras, za koju je navela da je u privatnom sektoru bila poznata po "rezanju glava" i otpuštanjima. Dodala je da je nakon angažmana u Holdingu postala članica Uprave za ljudske resurse u Studencu.
Komentirala je i mogućnost da radnicima ne budu plaćeni dani koje provedu u štrajku.
"Prijetnja da se neće platiti dane u štrajku nije korektna, ali nadam se da je to tek prijetnja, kao što je bila ona iz siječnja 2023. godine kada je gradonačelnik popustio iako je i tada kao i danas prijetio da neće platiti dane provedene u štrajku", napisala je.
"Nekorektno je tvrditi da grad nema novaca"
Peović ne prihvaća ni argument da u gradskom proračunu nema dovoljno prostora za povećanje plaća zaposlenih u gradskim poduzećima.
"Nekorektno je tvrditi da grad nema novaca da digne plaće. Ono što je politički oportuno i najbolje za svaku stranku na vlasti jest da snizi plaće i tako prikaže smanjenje javnog duga ili investicije kao svoj doprinos. No štednja na plaćama je najgori način štednje, jer se ljude koji rade i žive u tom gradu stavlja u podređenu poziciju", poručila je.
Prema njezinu mišljenju, prostor za uštede trebalo bi tražiti u drugim stavkama, a ne u primanjima zaposlenih.
"Uštede se trebaju desiti na luksuznoj potrošnji - nabavkama automobila, plaćama menadžera, troškovima reprezentacije", zaključila je.
Iz Zagrebačkog holdinga ranije su iznijeli drukčije viđenje situacije. Poručili su da su prosječna neto primanja radnika tijekom posljednjih pet godina povećana za približno 70 posto te da su sindikatima i ove godine ponudili dodatno povećanje plaća.
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