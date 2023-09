Petrov: Granicu treba čuvati vojska, svejedno jesu li pucali migranti ili krijumčari

Podijeli :

Šef Mosta Božo Petrov kaže da bi o sigurnosti granice, nakon incidenta u kojemu je pucano prema hrvatskim graničnim policajcima, trebala brinuti vojska.

“Mlitava, labava politika HDZ-a ne donosi ploda i ne daje sigurnost hrvatskim građanima. Vi možete vidjeti broj migranata koji prolazi i njihovu politiku hot spota koju pokušavaju napraviti jer je predsjedniku Vlade iz Bruxellesa, vjerojatno, naloženo da to napravi. Mi ne želimo biti ničija kolonija, neka EU pronađe neku drugu državu članicu pa neka to naloži. Svi su to odbili. Hrvatski policajci su odradili nevjerojatno dobar posao, ali nema ih dovoljno”, upozorava Petrov.

Ozbiljan incident na granici s BiH: Iz skupine migranata pucano prema hrvatskoj policiji Božinović o pucnjavi na granici: Od policije u BiH nije bilo pomoći

“Danas imate pucanje, oružane napade. Ako to nije signal da vojska treba biti na granici… Mislim da će biti sasvim dovoljno jasna poruka onima preko granice kada vojska izađe na granicu”, kaže šef Mosta objašnjavajući da vojska, kao i policija, čuva svoju granicu. “U trenutku kad imate oružane napade… Ne vjerujem da su hrvatski policajci pucali na hrvatske policajce. Ako su oni odvraćali migrante, onda je jasno da su migranti pucali”, kaže Petrov dodajući kako želi da se sve ispita te da nije važno jesu li to bili krijumčari ili migranti, da u trenutku kad vojska dođe na granicu nitko više neće pucati. “Treba se poslati jasna poruka i krijumčarima i migrantima. Ako želite ući u moju zemlju, uđite kroz vrata, ne kroz prozor”, govori.

Na pitanje o Mostovoj politici o odobravanju azila, Petrov kaže kako je ta stranka za poštovanje reda i zakona. “Zašto se ne prolazi kroz neke druge zemlje?” pita se i dodaje: “U trenutku kad se postavi neki jasan gard, mi više nećemo biti na ruti. Ja sam za to da Hrvatska čuva svoju granicu, jasno i glasno.”

“Čuva li Orban svoje granice, drži li do sigurnosti svojih građana?”, pita Petrov.

“Meni nije bitno je li krijumčar ili migrant, netko je pokušao nelegalno ući u Hrvatsku i pucao je na hrvatske policajce. Kad se sazna tko je, treba ga kazniti. Valjda je kažnjivo pucati na hrvatske policajce”, govori.

Na pitanje bi li onda vojska na granici trebala uzvratiti paljbom, Petrov kaže da će samo postavljanje vojske na granici dovesti do toga da se ni ne pokušava upasti u Hrvatsku.

