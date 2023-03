Petrov: Ispada da dijete ljudi koji imaju veću plaću vrijedi više

Podijeli :

N1

Predsjednik Mosta Božo Petrov gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao političke aktualnosti u Hrvatskoj.

“Sve što može informirati građane je dobro, ono tragično je što su cijene trebali postaviti prije godinu dana. Cijene su u međuvremenu zbog toga što su lagali, skočile do 30, 40 posto, za neke artikle i do 100 posto. Govore da su radili u interesu građana, da gospodo, ali kasnite godinu dana”, rekao je predsjednik Mosta Božo Petrov.

On navodi kako nije potrebno slati ljude po dućanima jer postoje katalozi proizvoda i na internetu.

Roditelji njegovatelji: Dok čekamo da se administracija riješi, nama djeca umiru Sedam lanaca odbilo dostaviti cijene, Ministarstvo ih odlučilo popisati samo

“Cijene se nikad neće vratiti nazad, jedino što se može napraviti je povećati ljudima plaće. To treba nastaviti sustavno svaki mjesec, nemoguće je preživjeti. Ljudi će na taj način ostajati u Hrvatskoj i htjet će se vratiti u Hrvatsku. Ne trebaju ljudima crkavice i hvalisanje Vlade. Je li im stvarno trebalo da roditelji njegovatelji dođu u Sabor?”, upitao se Petrov.

Petrov kaže kako vladajući uopće ne razumiju kako ljudi u prosjeku u Hrvatskoj žive.

“Preko 25 posto ljudi u Hrvatskoj živi u siromaštvu, a njih još 25 posto pokušava pokrpati kraj s krajem. Jedino je rješenje povećanje plaća, a ne primanje jednokratnih crkavica. Vlada je donijela neke dobre mjere, ali problem je što su kratkotrajne. Ako ljude učinite financijski ovisnima, čemu čuđenje što zašto odlaze iz Hrvatske”, rekao je Petrov te je dodao: “Pogledajte današnju situaciju, imamo porezni odbitak i sad kad uzmete plaću neke blagajnice, ona iz prosječne plaće ne može dobiti poreznu olakšicu ni za jedno dijete dok osobe koje imaju plaću veću od 10 tisuća kuna mogu sve – što znači da dijete ljudi koji imaju veću plaću vrijedi više”.

Petrov kaže kako vladajući pričaju da će podignuti visinu dječjeg doplatka, no poručuje im: “Obitelj s troje djece treba imati mjesečno budžet veći od 300 eura. Ova vlada želi prikazati kako pazi na različitosti, a tko je danas više ugrožena manjina u Hrvatskoj od roditelja njegovatelja? I onda im uzmete ono što im je dano. Ako smo došli do uvođenja ljudi u Sabor, onda je to stvarno sramota”, kazao je Božo Petrov.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.