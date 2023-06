Petrov: Nemoguće je ukrasti milijardu kuna, a da oni na vrhu ništa ne znaju

Podijeli :

Predsjednik Mosta Božo Petrov komentirao je u Newsroomu novu aferu u redovima vladajućih, s ministrom gospodarstva i održivog razvoja Davorom Filipovićem u glavnoj ulozi.

“Koliko mi je poznato, Janaf bez problema ima kapacitet za njih. Samo da ne dovoze iransku naftu”, napisao je 30. svibnja 2022. u WhatsApp poruci Goranu Husiću, jednom od protagonista plinske mega-afere.

Jedna je to od stotina poruka koje su u intenzivnoj izravnoj međusobnoj komunikaciji razmijenili ministar gospodarstva i čovjek koji je, prema sumnjama Uskoka, u plinskoj mega-aferi osobno profitirao 92 milijuna kuna, piše Nacional.

Ministar se javio Uskoku i tvrdi da nema što skrivati, ali i da ne može o detaljima.

“Nije moguće da netko ukrade milijardu kuna iz državne tvrtke, a da protagonisti te afere nemaju komunikaciju s vrhom države koja ih postavlja na te funkcije. Ili su iskoristili nesposobnost onih u vrhu ili su s njima u dogovoru. Kako god, ne zavređuju biti gdje jesu”, komentirao je Petrov pa nastavio:

“Ono što je problem… Ministar Filipović je trebao, ako ništa ne krije, doći prvi u USKOK čim je vidio koga se uhitilo. Trebao je reći da je s njima surađivao, s nekima razmjenjivao poruke i danas bi bio apsolutno čist. Ovako se s pravom postavlja pitanje je li dio afere ili je nesposoban.”

Potom je Petrov izrazio nadu u medije, ne u DORH.

“Nadam se da će istina isplivati van. Ne polažem nadu u DORH koliko u medije, za koje se nadam da neće stati po pitanju ove i ostalih afera pa da pod pritiskom DORH i vladajući kažu što se događalo te da se i kazne odgovorni”, rekao je Petrov.

Prošlo je desetak mjeseci od afere, ali prerano je da bi se donosili zaključci. No, istisnuta je iz etera…

“Dijelom tu teretim medije jer mi smo kao MOST učinili sve. Ne zato što smo željeli nekome političku štetu već jer smo željeli raščistiti što se događa. Mediji bi trebali biti zainteresirani da se sve raščisti. Da se svaki dan predsjednika Vlade pitalo o istrazi, nešto bi morao reći. On je bio u komunikaciji s uhićenima i on je postavljao one koji su krali na pozicije. Ne mogu vjerovati da je predsjednik Vlade blesav. On bi trebao znati sve i sve što zna bi trebao prijaviti Uskoku. Ništa od toga nije napravio”, istaknuo je predsjednik Mosta.

Petrov se potom zapitao zašto građani ne izlaze na izbore jer je uvjeren da bi po izlasku svih koji imaju pravo glasa HDZ pao na desetak posto potpore građana.

“Problem ljudi je što ne izlaze na izbore pa ne smjeste HDZ gdje pripada – na deset posto potpore. Mislim da birači ne shvaćaju važnost svog glasa i količinu utjecaja koji imaju na izborima. Niti se vode računicom koliko daju državi kroz naredne četiri godine jer ne primaju bruto nego neto plaću. Svaki građanin koji radi u ovoj državi, daje minimalno 60.000 eura državi. Zato ih sve treba biti briga”, stava je Petrov i naglašava da bi trebala postojati stimulacija za izlazak na izbore:

“Dobivanje bona po izlasku bi bilo rješenje. Stimulacija je bolja od pendreka, ali HDZ-u to nije u interesu jer bi po izlasku svih pali na deset posto. Zato rade sve da se ništa ne bi promijenilo.”

