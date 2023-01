Podijeli :

Ilustracija

Ivan Bekavac, predsjednik zdravstvenog savjeta stranke Most, po struci liječnik, gostujući u Novom Danu govorio je o potrebnoj reformi zdravstva.

Bekavac je naveo najveće probleme hrvatskog zdravstvenog sustava: “Zdravstvene reforme još uvijek nema. Čekamo ju 30 godina. Izvjesno je da ove izmjene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti i zakona o zdravstvenom osiguranju neće donijeti potrebne promjene. Ono što je neophodno, u tim se zakonima ne nalazi. Godine su pokazale da Ministarstvo zdravstva proteklih 10 godina nije donijelo potrebnih gotovo 30 pravilnika koje su bili u obvezi donijeti na temelju spomenutih zakona. Siguran sam da niti struka niti građani ne trebaju vjerovati obećanjima ministra Beroša jer zdravstvene reforme u onome što on govori nema.”

“HZZO, koji je jedna rigidna monopolistička struktura, ne želi dozvoliti ono što je potrebno, a potrebno je i mijenjati okolnosti tržišta zdravstvenog osiguranja. Građanima treba omogućiti izbor obveznog zdravstvenog osiguranja. Siguran sam da bi takav pristup doista bio reforma. To bi osiguralo bolje ishode liječenja, manji pobol, manju potrebu za korištenjem zdravstvenih resursa, a onda i bolje korištenje preventivnih programa.”

U Hrvatskoj se najavljuje provedba sistematskih pregleda, no Bekavac ističe da je to neodrživo: “Stručno je neodrživo i potpuno neopravdano u općoj populaciji provoditi preventivne preglede na način na koji je to predstavio ministar Beroš. Nema potrebe pregledavati mlade zdrave ljude. Potrebno je prepustiti struci da koncipira provedbu sistematskih pregleda. Ja pozivam i HZJZ da se javno uključi u opravdavanje ovih nestručnih tendencija koje su prije svega politički populizam, a premalo tu ima stručne održivosti.”

Ističe da jedan od glavnih problema leži u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: “Struku politika ne sluša, što se pokazalo lošim i na statistici zdravstvenog pobola i smrtnosti, ali očito Ministarstvu zdravstva i Vladi RH nije stalo do zdravlja građana jer to iz dana u dan dokazuju. Mladi kolegice i kolege žele da se poveća koeficijent zdravstvenih djelatnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao što je primjerice Slovenija učinila upravo našavši se u sličnom problemu. Odlučila je povećati plaće u timovima primarne zdravstvene zaštite na 80 eura neto po satu. Tko će zadržati mlade kolegice i kolege da prijeđu preko Save ili Sutle da se zaposle na plaću koja je sedam puta veća od plaće mladog liječnika u Hrvatskoj?”

Smatra da se treba osmisliti i program zapošljavanja liječnika u bolnicama na način da se “ne tuče” tri milijuna prekovremenih sati u bolničkom zdravstvu. Potrebno je osigurati akreditacije zdravstvenih ustanova, na ozbiljan način pristupiti praćenju ishoda liječenja, ali i uspostaviti digitalizaciju lista čekanja. “Svega toga nema u predloženim aktima”, upozorava Bekavac.

“I sad liječnici rade daleko više prekovremeno nego što bi smjeli po zakonu. Time se naravno dovodi u pitanje i sigurnost zdravtvene zaštite, pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Jedino rješenje je povećati broj izvršitelja u sustavu i planirati bolje”, zaključuje Mostovac.