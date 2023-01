Hitna helikopterska služba RH, umjesto Slavonije, pokriva Srbiju, BiH i Mađarsku

Podijeli :

Izvor: PIXSELL/Goran Kovacic

Predsjednik udruge HELP Mladen Tureček gostovao je u Novom danu gdje je govorio o novom planu za hrvatsku hitnu helikoptersku medicinsku službu u kojem je pronašao velike nelogičnosti.

Ministar zdravstva Vili Beroš raspisao je još jedan nacrt ugovora za hitnu helikoptersku medicinsku službu. Tureček objašnjava što stoji u toj narudžbi: “Radi se o novcima. Nažalost, ne znam koliko je novaca predviđeno, ali unutra je sve što bi sutrašnji helikopterski operater trebao uspostaviti u bazi da bi mogao spašavati ljude.”

Napominje da u ovom planu postoje velike nelogičnosti. “U nacrtu ugovora stoji da bi trebale biti uspostavljene četiri baze: Klisa u Osijeku, Pleso u Zagrebu, Divulje u Splitu te Krk. Ovdje nije naveden Dubrovnik, a vidi se da postoje rupe jer ovi krugovi koje vidimo su 80 kilometara od baze, što znači da u dijelovima izvan krugova ljudi neće biti pokriveni sa mogućnošću da im život bude spašen”, što se može vidjeti iz karte na slici.

“Zbog toga što je osječki aerodrom jako blizu granice, polovica kapaciteta pokrivanja teritorija helikoptera, umjesto da pokrije Slavoniju, pokriva Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Mađarsku, a Hrvatsku – čiji će građani platiti tu službu – ne pokriva.” Isti problem, ističe, postoji u Dubrovniku čiji aerodrom pokriva teritorij Crne Gore, umjesto da pokriva hrvatske otoke.”

Prevelika udaljenost heliodroma od bolnica

Tureček navodi da je velik problem i to što su heliodromi udaljeni od bolnica. “Ono što je mana svim tim heliodromima je što se moraju koristiti bolnička kola da se ugrožena osoba preveze iz helikoptera do bolnice.” Smatra da bi trebali postojati heliodromi pokraj ili na bolnicama.

“Ovo što nam se događa danas s eurima, ja se bojim da će nam se slična stvar dogoditi s hitnom službom. Da bi normalno sustav funkcionirao, u tim krugovima djelovanja heliokoptera mora postojati barem jedna bolnica koja bi prihvatila sve vrste životno ugroženih osoba. Ako toga nema, onda imamo problem, jer voziti iz Splita u Zagreb je gubitak zlatnog sata i to je za mene nevjerojatno.”

“Ja ne vjerujem da je netko ponudio takvu soluciju da se stavljaju na aerodrome baze za medicinske helikoptere jer se tako u svijetu ne radi.”

Kad je riječ o izgradnji heliodroma kod Rebra, kaže: “Rebro ide u treću fazu izgradnje heliodroma, rade jedan novi trak. Nažalost, izgleda kao da to radi netko tko nema blage veze što je to zlatni sat i što je hitna pomoć. Ideja im je da izgrade heliodrom na garaži, a to mjesto je udaljeno od hitne pomoći između 300 i 500 metara. Ne poštuje se iskustvo onih koji već 50 godina to rade, da prekopiramo njemačke i austrijske sustave. Naći ćemo se vjerojatno u čudima.”

