"neusporedivo"
Plenković opet prozvao oporbu: Uspoređivati kadrovsko pitanje s teškim ubojstvom. To je strašno!
Premijer Andrej Plenković optužio je u četvrtak oporbu za dvostruke standarde i pokušaje izjednačavanja kadrovskog pitanja u jednoj bolnici s ubojstvom u drugoj te ustvrdio da su slučajevi u Vinogradskoj i Jankomiru "neusporedivi".
Oglas
Plenković je po dolasku na samit Europske političke zajednice u Dublinu komentirao imenovanje Dijane Zadravec na dužnost predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju u KBC-u Sestre milosrdnice te smrt Kristiana Josipa Periša (32) koji je umro 21. listopada u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.
Zbog sumnje na teško ubojstvo Periša četvorici medicinskih tehničara Klinike određen je istražni zatvor. Sumnjiči ih se da su pacijenta sputavali uporabom tjelesne snage i nanijeli mu više ozljeda od kojih je preminuo.
“Da je kojim slučajem bila riječ o bolnici koja je u svojoj nominalnoj hijerarhiji državna bolnica, nisam siguran da bi reakcije pojedinih političkih stranaka bile jednako razumne i jednako konstruktivne kao što su naše reakcije. Mislim da je to cijela bit, ta bit dvostrukih standarda o bilo kojem pitanju pa i o pitanju zdravstva”, rekao je Plenković.
Naglasio je da je u bolnici u Jankomiru izostalo transparentno informiranje javnosti na vrijeme, informiranje obitelji te da je bila riječ o “ozbiljnom zataškavanju onoga što se nije smjelo zataškati”.
Rekao je da je kod slučaja liječnice Zadravec riječ o pitanju srednje razine upravljanja u jednom KBC-u, da se takve odluke stalno donose i "da za to nikoga nije briga".
“Ovdje je jedino oporbu briga jer je riječ o liječnici koja je prije 10 godina bila na HDZ-ovoj listi za Sabor. Ako je to problem, onda neka kažu. Ako su problem međuljudski odnosi, što se meni čini da je ključ svega ovoga, to onda mora riješiti uprava bolnice. To nikako nije političko pitanje”, kazao je.
“Nemojmo uspoređivati neusporedivo. Uspoređivati kadrovsko pitanje na temelju natječaja srednje razine u nekom KBC-u s teškim ubojstvom čovjeka od 32 godine. To je strašno”, rekao je Plenković.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas