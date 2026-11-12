Plenković opet prozvao oporbu: Uspoređivati kadrovsko pitanje s teškim ubojstvom. To je strašno!

“Ovdje je jedino oporbu briga jer je riječ o liječnici koja je prije 10 godina bila na HDZ-ovoj listi za Sabor. Ako je to problem, onda neka kažu. Ako su problem međuljudski odnosi, što se meni čini da je ključ svega ovoga, to onda mora riješiti uprava bolnice. To nikako nije političko pitanje”, kazao je.