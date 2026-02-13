Oglas

minhenska konferencija

Plenković se sastao s Rubijom: "Potvrdili smo izvrsne savezničke odnose Hrvatske i SAD-a"

13. velj. 2026. 18:23
plenki i rubio
Andrej Plenković (X)

Andrej Plenković sastao se s američkim ministrom vanjskih poslova Marcom Rubijom na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji.

"Bilo mi je zadovoljstvo sastati se s američkim državnim tajnikom Marcom Rubijom na Minhenskoj konferenciji, s kojim smo potvrdili izvrsne savezničke odnose Hrvatske i SAD-a! Razgovarali smo o ključnim globalnim sigurnosnim izazovima i bilateralnoj suradnji u nizu područja", poručio je Andrej Plenković putem svog profila na društvenoj mreži X.

"Istaknuo sam važnost pristupanja Hrvatske OECD-u i skorog ratificiranja Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, te najavio predstojeći summit Inicijative triju mora u Dubrovniku 3SI", dodao je.

"Potvrdili smo namjeru nastavka bliske suradnje u području obrane i energetike, osobito korištenjem kapaciteta LNG terminala na Krku, gdje većina ukapljenog prirodnog plina dolazi iz SAD-a. Pritom sam naglasio stratešku ulogu JANAF-ovog naftovoda kao pouzdanog pravca za isporuku nafte državama srednje i istočne Europe. Dotaknuli smo se i stanja u jugoistočnoj Europi", kaže Plenković.

"Založio sam se za podršku BiH, ostvarivanje pune ravnopravnosti Hrvata kao konstitutivnog naroda i nastavak aktivnosti u pogledu realizacije projekta Južne plinske interkonekcije", kaže Andrej Plenković.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

