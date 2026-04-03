FOTO / Crteži i dizajn "nepotopivog" Titanica prvi put u javnosti
Kada je Titanic krenuo na svoje kobno prvo putovanje u travnju 1912. godine, bio je najveći, najluksuzniji i tehnički najnapredniji brod koji je ikada plovio morima.
Njegova elektrana mogla je proizvesti više energije nego prosječna gradska elektrana tog vremena, a među sadržajima su bila turska kupališta, bazen te, čak i u trećoj klasi, jedan od najboljih smještaja dostupnih na moru.
Sada, 114 godina nakon što je brod udario u ledeni brijeg i potonuo u sjevernom Atlantiku, tehnički planovi i crteži korišteni za njegovu izgradnju prvi će put biti dostupni javnosti.
Riječ je o dijelu stotina tisuća brodskih planova i dokumenata koji postaju široko dostupni.
Titantic, zajedno sa svojim sestrinskim brodovima Olympicom i Britannicom, projektiran je u crtačkom odjelu brodogradilišta Harland i Wolff u Belfastu, a dizajni i crteži i dalje se nalaze u arhivi nekadašnjeg brodogradilišta.
Arhiva se čuva u muzeju Ulster Folk i postaje dostupna zahvaljujući organizaciji National Museums Northern Ireland.
Kada je potonuo Titanic?
Više od 1500 ljudi poginulo je kada je Titanic potonuo na svom prvom putovanju 1912.
Brod je udario u ledeni brijeg na putu od Southamptona do New Yorka i potonuo za nekoliko sati. Priča o potonuću kasnije je postala blockbuster i jedan od najnagrađivanijih filmova u povijesti, u kojem su glumili Leonardo DiCaprio i Kate Winslet.
Iako je brod imao dovoljno čamaca za spašavanje da zadovolji tadašnje pomorske propise, njihov kapacitet bio je dovoljan za tek polovinu putnika koji su se nalazili na brodu te noći kada je potonuo.
Brod je također imao niz vodonepropusnih pregrada i mogao je ostati na površini čak i ako bi četiri bile probijene.
Ove sigurnosne značajke dovele su do toga da mnogi Titanic smatraju "nepotopivim".
Nakon sudara s ledenim brijegom probijeno je pet vodonepropusnih pregrada, što je dovelo do njegovog postupnog naginjanja, a potom i potonuća.
Olupinu je na dnu oceana 1985. otkrio tim predvođen dr. Robertom Ballardom. Nalazi se na dubini od oko četiri kilometra, otprilike 600 kilometara od obale Newfoundlanda u Kanadi.
Osim planova za Titanic, arhiva sadrži i planove njegovih sestrinskih brodova.
