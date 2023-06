“Plenković svojim odlaskom u Srbiju podcrtava Vučićevo europskije lice”

Podijeli :

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon jučerašnjih masovnih prosvjeda koji su organizirani u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu najavio je izvanredno obraćanje javnosti danas za 10 sati. No u svom se jutrošnjem govoru nijednom nije osvrnuo na prosvjedne skupove, već je većinu vremena govorio o Kosovu i nešto manje o poplavama u Srbiji.

Iz tjedna u tjedan prosvjedi ne gube snagu, dapače, šire se i u druge gradove osim Beograda – ostavku predsjednika Vučića te ministra unutarnjih poslova zahtijevalo se i s ulica Novog Sada, Niša i Kragujevca. Prosvjednici su u povorci blokirali autocestu koja prolazi kroz Beograd.

Iako mu sigurno nisu dobrodošli, Vučić vješto koristi čak i ove prosvjede – Srbija će ponovno na izbore, što znači da će on ponovno kupiti nekoliko mjeseci prije formiranja nove vlade, a u međuvremenu se izvlačiti da nema tko donositi odluke koje Washington i Bruxelles od njega očekuju. Eulexu nudi srpske policajce na poligrafsko testiranje kako bi dokazao da oni kosovske policajce nisu uhitili na teritoriju Kosova.

“Sljedeće nedjelje ‘dižemo’ prosvjede u još najmanje 10 gradova” Hrvatski glumci podržali kolege u Srbiji koji sudjeluju u prosvjedima

“Imaju odličan tretman, piju kokakolu, jedu tortu, kolače, sve potaman! Nikakav problem nemaju, ništa im ne fali, nemaju nijednu modricu, nitko ih pipnuo nije. Uz sve njiihove kontradiktorne izjave, gdje jedan kaže nismo, drugi kaže otišli smo malo dalje od kola, brali pečurke”, rekao je Vučić u svom izvanrednom obraćanju.

Pokušavajkući ilustrirati koliko su benevolentni, Vučić ističe – nijedan Albanac nije upucan još od početka godine.

“Nemam gde da popuštam dalje. Uradio bih to po milioniti put, nemam gde! Nemam šta da popustim više! Tačka. Dijalog sa Kurtijem to je nepostojeći dijalog jel vi razumete?!? Čovek hoće rat! On želi rat po svaku cenu! Kad mi pričate pozivamo dve strane, koje bre dve strane, sram vas bilo više! Koji je Albanac povređen, koji je Albanac ranjen, upucan”, pita se Vučić.

A onda je nastavio tiradu.

“Jedini za koga mogu da kažem da tu nije bio nekorektan to su bili NATO komanda i KFORovi vojnici, a ovo, ta banda, EULEX i svi ostali koji zajedno sa njima rade, i mediji, o tome da ne govorim. Lepo vi to rešite sa svojim čedom! Pomilujte ga po glavi ili ga lupite po dupetu kako hoćete vaša beba vaše čedo radite sa tim šta hoćete a mene obavestite kad ste završili svoj posao”, govorio je uzrujani Vučić na konferenciji.

“Plenković svojim odlaskom u Srbiju potcrtava ono Vučićevo prijaznije, europskije lice”

Je li to neki novi Vučić, kako je ne baš tako davno govorila Kolinda Grabar Kitarević. Možda ipak ne. U trenutku dok se Vučićeva vladavina konačno trese, svjesno ili nesvjesno u pomoć priskače kosovski lider Kurti, koji pojačava pritisak te tako Vučiću nudi opravdanje za potpirivanje kosovskog sukoba. Hrvatski premijer pak na suprotnoj krajnosti – svojim odlaskom u Srbiju podcrtava ono Vučićevo prijaznije, europskije lice.

Vučić izgubio živce tijekom obraćanja javnosti: “Kriminalac ti tata!” Europska komisija odbacila Kurtijev plan

“Očekujemo da će taj susret donijeti novu pozitivnu energiju u odnosima između dviju država, i biti ohrabrenje hrvatima u Srbiji, kao što je i doplazak premijerke Brnabić bio ohrabrenje Srbima u Hrvatskoj”, optimističan je vođa hrvatskih Srba Milorad Pupovac.

A vođa srbijanskih Hrvata, ministar u Vučićevoj vladi, Tomislav Žigmanov, pak, smatra kako će manjine, srpska u Hrvatskoj i hrvatska u Srbiji, pridonijeti ne samo relaksiranju i normalizaciji odnosa između dviju država.

“Mislim da smo kao odgovorni politički subjekti, predstavnici manjine između dviju država pokrenuli nekoliko inicijativa koje mogu dodatno pridonijeti ne samo relaksiranju i normalizaciji odnosa između dviju država, nego mogu stvarati i pretpostavke da perspektive srpskog naroda u Hrvatskoj i hrvatskog u Srbiju rastu”, optimističan je Vučićev ministar.

Hrvatska oporba zdesna i slijeva poručuje – nije pravio trenutak, Vučić ničim nije zaslužio pruženu ruku. No, ima i onih koji smatraju da nikad nije pogrešno vrijeme za razgovor.

“Prvi najbolji trenutak je bio prije par godina, drugi je danas. Mislim da Hrvatska i Srbija trebaju normalizirati odnose, da je dosta bilo tenzija na relaciji Zagreb Beograd, da to nikom ne koristi osim tuitamo folklornim desničarima i s jedne i s druge strane, koji koriste to za međusobna politička prepucavanja. A ljudi teško žive, i u Hrvatskoj i u Srbiji”, kaže čelnik Socijaldemokrata Davor Bernadić koji “apsolutno” podržava posjet premijera Srbiji.

Iako otrovne žaoke unatoč navodnom otopljavanju iz Beograda i dalje nastavljaju frcati, Hrvatska će u ime miješenja pogače srpsko-hrvatskog prijateljstva – kako to reče Milorad Pupovac, ali prije svega u interesu Hrvata u Srbiji, spremno ponuditi i još jedan obraz.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.