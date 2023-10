Troskot: Plenković je danas pokazao da nema podršku ni u svojoj stranci

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao sto dana afere "plin za cent".

“Baš danas, ne znam kako se pogodilo, je prošlo 100 dana otkad je Most otkrio aferu “plin za cent”. U tom periodu vidimo da nije napravljeno ništa. Premijer je ušao u stranputicu i ostao sam u cjelokupnoj priči gdje brani neobranjivo. On je taj koji je na čelo najvažnije energetske kompanije postavio osobu koja ne ispunjava niti jedan uvjet da vodi kompaniju kao što je HEP. On je tu apsolutno odgovoran, tu nema kao u Ini razina donošenja odluka, on je isključivo osoba koja je postavila Franu Barbarića na čelo HEP-a. Danas je pokazao da nema podršku ni u svojoj stranci jer se svi ograđuju od Barbarića. Ostao je sasvim sam”, rekao je zastupnik Mosta Zvonimir Troskot.

Troskot: HEP me tuži za klevetu Zvonimir Troskot: Ljudi bliski Plenkoviću su mi rekli kako se provode ankete

Mostov zastupnik kaže da ne želi bez argumenata optuživati premijera.

“Točka broj 1 je da su možda Andrej Plenković i Frane Barbarić zajedno u kriminalu pa su premijeru vezane ruke da bilo što napravi jer bi to značilo da bi izašle u javnost stvari koje bi bile kompromitirajuće za njega samog. Bačene su sumnje da je premijer sam sebi stvorio takav društveni ambijent. Tu su i članovi uprave koji su kompromitirani, ne samo Barbarić. Za cijelu ovu situaciju je ključna figura Andrej Plenković koji štiti hvarski kartel kojeg smo u potpunosti razotkrili. Tu je nekoliko ljudi koji dolaze s Hvara, a nalaze se na gospodarsko-energetskim funkcijama. Kako to da je jedan tajnik Ivo Milatić još uvijek tajnik, a prodaje svoje vino u Konzumu što je direktni sukob interesa s Pavlom Vujnovcem. Barbarić isto dolazi s Hvara i s našim novcem je ilegalno gradio. U zadnjih šest godina otkako je Barbarić na čelu HEP-a, jedino što je uspio napraviti od proizvodnih pogona je solarna elektrana na Visu. Jedna Crna Gora gradi osamdeset puta veći pogon nego što je to na Visu”, rekao je Troskot.

On također navodi: “Otkad je prestala raditi nuklearna elektrana Krško, HEP će mjesečno gubiti između 23 do 25 milijuna eura. Službeni podatak koji neće moći opovrgnuti je to da je elektrana u Senju u kvaru, a oni će reći da je u remontu. Od tri agregata koji imaju, dva ne rade. Ako poprave samo jedan agregat, ne bi morali potapati Kosinjsko polje. Iz proračuna se plaćaju veliki gubici koje je HEP akumulirao. Na temelju toga HEP je dignuo kredit na milijardu eura. Takva transakacija je generirala kamate u iznosu od 50, 60 milijuna eura. Ako nemate postrojenja, odlaze vam inženjeri, uprava je potkapacitirana. Prvi se put u povijesti dogodilo da je HEP potpisao ugovore za uvoz električne energije. Postavlja se pitanje je li nabavljena elekrična energija s obzirom da ne radi Senj, ne radi Krško, nemamo svoje proizvodne kapacitete, znači da hrvatski energetski sustav nema svoj back up”, kazao je.

Revizori HEP-a u 2022. godini javno su opomenuti i kažnjeni, ali na putu su da opet dobiju posao Anušić: Barbarić radi štetu HDZ-u, nedopustivo je da ilegalno gradi kuću

On kaže da čak ni energetski park Korlat nisu napravili nego su ga kupili.

“Ključno pitanje je što će biti s gubicima elektrilne energije koji su ogromni. Presedan je da se s javnim novcem tuže zastupnici u Saboru. Barbarić je platio odvjetnika s novcem naših građana da me se tuži. Imamo zastupnički imunitet, ali vidjet ćemo o čemu se radi. U tužbi su rekli da sam rekao da je HEP u bankrotu – da, u tehničkom je bankrotu. Ponavlja se slična priča kao kod Agrokora da se oni financiraju zapravo iz dobavljača. Da nema dodatnog ispumpavanja novca za spašavanje HEP-a, on bi završio kao Agrokor.

