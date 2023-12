Počela su sniženja: Što je sniženo i na što paziti?

Podijeli :

Nakon božićne kupnje krenula je nova jer kako odoljeti sniženjima, unatoč polupraznim novčanicima. Ipak građani su oprezni.

Kupuju li građani na sniženjima?

“Neke možda ključne komade odjeće za sezonu, to se sada isplati kupiti i uložiti, a drugo, ne, ove sitnice, možda tehnika.” “Nema sniženja, to je sve varka. Podignu cijene prije pa onda snizuju.” “Piše nešto da je, ali koliko, to ćemo vidjeti. Očekujemo drugu rundu, da.”

Oprez zbog eura

U prvoj rundi sniženja su od 20 do 50 posto, negdje se penju i do 70 posto. Uz sniženju treba biti istaknuta i najniža cijena u posljednjih 30 dana. Oprez pri kupovini potreban je nakon nove godine kada prestaje obveza dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima.

Guverner HNB-a: Živjet ćemo bolje u 2024. Plaće će rasti brže od inflacije Hrana nikad skuplja, a mesar hvali Vladu: "Hrvati nikad nisu imali više novaca"

“Budući da su to puno niži iznosi u kunama, dakle treba biti oprezan jer i do sad nam se javilo puno ljudi da su mislili da je to u kunama jer je bila cijena u eurima puno veća, više istakuta, kad je došao na blagajnu da je pogriješio”, kaže Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Trgovci su manje zabrinuti.

Direktor trgovačkog lanca Slobodan Školnik nam objašnjava:

“Ako odete na plac, kako mi zovemo tržnicu, onda ćete vidjeti da su kumice već izbacile kunu, vrlo rijetko ćete naći na salatama i krastavcima, krumpirima bilo kakvu cijenu, osim u eurima. Pa bih ja rekao da je to možda prenapuhano, preveliki strah, ljudi su se već naučili i mislim da će se već, kao što je određeno regulativom, tijekom siječnja će u nekom razumnom roku kuna definitivno nestati.”

Što je sniženo i na što paziti?

Uz odjeću, obuću i bijelu tehniku uvijek je dobro došao na popustu i namještaj. U jednom trgovačkom lancu sniženja su od 20 do 50 i na više posto.

"Maraton s cijenama": Iz udruge potrošača otkrivaju da im se svakodnevno javljaju ljudi s jednim problemom Kupujete preko interneta? Pojavila se nova prevara, kupac ostao bez 7.500 eura

“Ovisi o tome je li neke robe previše ostalo, previše naručeno, možda tržište više ne prihvaća toliko, onda će ta roba ići sa značajnijim sniženjima”, dodaje Školnik.

Na sniženjima se kupuje i online gdje također treba biti oprezan, poručuju u Udruzi.

“Dešava se potrošačima da plate robu, da vide da nije to što su naručili i onda kad pokušavaju vratiti, ne mogu više ni vratiti robu, ni dobiti novce. Ako se plaća karticama, onda postoji mogućnost, to je tzv. charge back, da banka nakon što smo mi kontaktirali trgovca i nismo uspjeli vratiti novac, da banka to odradi i dobijemo svoj novac nazad”, ističe Knežević.

Iduća dva mjeseca sve će pratiti i Tržišna inspekcija.

