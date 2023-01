Policija objavila važne savjete građanima za sezonu grijanja

Podijeli :

Dolaskom hladnijih dana i nižih temperatura, odnosno u sezoni grijanja stambenih, poslovnih i gospodarskih prostora, dolazi do opasnosti od požara, eksplozija i trovanja ugljičnim monoksidom (CO), a time i do ugrožavanja ljudskih života i većih materijalnih šteta. Korištenje neispravnih ili neodrživih plinskih trošila i dimnjaka može imati smrtnu posljedicu za ukućane koji često nisu ni svjesni da se nalaze u životnoj opasnosti.

Kako bismo smanjili mogućnost takvih tragičnih događaja i kako bi ova sezona grijanja prošla bez poteškoća, građanima dajemo jednostavne, ali ključne savjete i preporuke:

Redovito prozračujte prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža te sve one gdje koristite razna plinska trošila ili peći za grijanje.

Što troši manje energije za grijanje vode – kuhalo, štednjak ili mikrovalna? Kuhate na plinskom štednjaku? Budite oprezni, mogli bi ih zabraniti

Ne zaključavajte kupaonicu kada se idete tuširati ako koristite plinski bojler, kako bi vam se u slučaju trovanja mogla brzo pružiti pomoć.

Obavezno jednom godišnje angažirajte ovlaštenog dimnjačara da vam pregleda dimnjak.

Instalaciju bojlera, peći, štednjaka i ostalih trošila prepustite isključivo ovlaštenim stručnjacima.

Zamijenite stara atmosferska plinska trošila za nova, kondenzacijska, koja su sigurnija za uporabu.

Redovito servisirajte svoje kućanske aparate koji rade na plin.

Nabavite detektor ugljičnog monoksida te angažirajte stručnu osobu koja će ga postaviti na za to primjereno mjesto.

Kada je potrebno pozvati dimnjačara?

Ovo su glavne situacije kada je potrebno zvati dežurnog dimnjačara:

– ukoliko dimnjak dobro “ne vuče”

– ukoliko se dimnjak urušava ili je nešto upalo u njega

– kada se u prostoriji glatke površine orošavaju – vlaže (moguće je da se radi o povratu dimnih plinova)

– ako se u prostoriji osjećaju neuobičajeni mirisi, takav problem može biti povezan s dimnjakom

U cilju prevencije neželjenih posljedica donosimo vam set preventivno-edukativnih video sadržaja.

