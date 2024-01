Političke stranke online: Službeni webovi su im dosadni, malo uzbudljivije je na društvenim mrežama

Podijeli :

Ušli smo u superizbornu godinu koju će, ako je suditi prema ranoj pretkampanji koja već uvelike traje, obilježiti oštre i nesmiljene predizborne kampanje. Naročito za one najvažnije - parlamentarne izbore.

Pretkampanja traje i u virtualnom prostoru koji, dojam je, domaće političke stranke još ne koriste u onoj mjeri u kojoj bi se očekivalo. Otišli smo na službene mrežne stranice nekoliko vodećih stranaka te na njihove stranice na društvenim mrežama. Prema viđenome, a suprotno očekivanome, ondje se (pret)kampanja zasad ne vodi puno žešće nego u stvarnom prostoru.

Uglavnom se prenose vijesti o aktivnostima stranačkih prvaka i reagira na njih, a nekih posebnih inicijativa ili kampanja kreiranih samo za te medije jedva da ima. Očekivano, u tim se okvirima političke protivnike žešće napada na društvenim mrežama. Ne toliko na Facebooku i X-u (Twitteru), koliko na Instagramu.

HDZ

Na službenoj mrežnoj stranici HDZ-a sve što se događa, događa se u rubrici Vijesti. A tamo to ide ovako: nakon reda vijest o uspjesima i postignućima Vlade i premijera Andreja Plenkovića (rast BDP-a, rekordni prihodi od turizma, veliki iskoraci u obnovi nakon potresa…) slijedi red obračuna s oporbom. Prvi “na piku” je šef SDP-a Peđa Grbin, a zatim mostovac Nikola Grmoja (“Grbin plaši umirovljenike”, “naslikavaju se na Banovini, a nisu nikako pridonijeli obnovi” i tomu slično), SDP se naziva “posrnulim”, a članove Mosta “provokatorima”. Mnogo manje se, barem u posljednje vrijeme, kritizira Možemo!.

Sličan, umjereno kritički ton prevladava i na HDZ-ovoj stranici na Facebooku gdje su sadržaji gotovo pa preslikani sa službenog weba stranke. Na X-u su mahom “repostane” objave Vlade, Plenkovića i drugih HDZ-ovih dužnosnika, ali tamo je mnogo veća frekvencija objava. No, pravi okršaj s oporbom HDZ vodi na Instagramu, u komentarima uz objavljene snimke. Sukus je svih tih objava i komentara da je oporba jalova i jalna. No, osim već puno puta izrečenih kritika i prozivki nečeg novoga (i žešćega) baš i nema. To se vjerojatno čuva kad izbori budu bliže, a kampanja se posve zahukta.

SDP

Službena web stranica SDP-a, najjače oporbene stranke vrvi, dakako, kritikama na račun HDZ-ove Vlade, ali radi se mahom o tekstovima iz medija o istupima čelnih ljudi stranke u kojima su ovi prozivali Vladu (Primjerice, “U obnovi izgubljene tri godine” ili “Zemlja je krenula u smjeru mafije”). Na SDP-ovom računu na X-u uglavnom isti sadržaji kao i na Facebooku i na službenom webu. Monotoniju istih donekle razbijaju retvitane (kaže li se sada reiksane?) objave Mirele Ahmetović koja se na digitalnim platformama profilirala u verbalno najljuću ratnicu SDP-a.

Neobično je što na naslovnici SDP-ovog weba, uz linkove na stranačke stranice na drugim društvenim mrežama, stoji i poveznica na platformu Flickr. A tamo su najsvježiji sadržaji još iz 2018. godine u kojima se pojavljuju tadašnji šef stranke Davor Bernardić i ekipa koja je sada u posve drugoj stranci – Socijaldemokratima. S druge strane, na SDP-ovoj službenoj stranici nema linka na Instagram profil, iako ga SDP ima. A tamo je, u odnosu na HDZ-ov profil na Instagramu, mnogo manje komentara, među kojima i dobronamjernih kritika poput “Mičite Grbina dok vam nije kasno”. Sudeći i po objavama i komentarima na SDP-ovom Instagramu, dojam je da Ahmetović ima najveću podršku među članovima i simpatizerima stranke.

Možemo!

Naslovnica službene stranice Možemo! odudara od ostalih. Trenutno ondje dominira objava naslovljena “Look at the numbers!” s odgovorom premijeru Plenkoviću koji je članove Možemo! pozvao, kako piše, da pogledaju brojke ne bi li se uvjerili u njegove uspjehe u upravljanju Hrvatskom. Možemo! je odgovorio grafikama sa statističkim podacima od 2016. naovamo koji demantiraju Plenkovića. Zbog tog načina prezentacije – koji po sebi ne bi bio ništa posebno da nije iznimka – dojam je da Možemo! svoju službenu mrežnu stranicu zasad koristi najmanje klišeizirano.

Naslovna fotografija na Facebook stranici Možemo! je, pak, plakat sukoordinatorice stranke Sandre Benčić sa sloganom “Za premijerku” zbog čega se čitava stranica doima kao njezin, a ne stranački Facebook profil. No, tu su tek neznatno borbeniji od SDP-a u kombiniranju kritika Plenkoviću, svojih inicijativa u Saboru te samohvala radom gradske vlasti u Zagrebu. Slično im izgledaju i profili na X-u i Instagramu, gdje dominiraju objave izjava i komentara “premijerske kandidatkinje” Benčić.

Most

I službenu internetsku stranicu Mosta čine slični sadržaji i rubrike kao i kod ostalih stranaka (naš tim, naš program, naše aktivnosti i inicijative…) za članove možda zanimljivo, ali mimo njih baš i ne previše. Puno je zanimljivije kada se ode na Mostove stranice na društvenim mrežama. Na onoj na Facebooku također, kao i druge stranke, ponajviše prenose objave iz medija o aktivnostima svojih saborskih zastupnika, inicijativama koje su pokrenuli i – što najviše ističu – afere na koje su, kako kažu, prvi upozorili.

Objave Mosta na X-u i Instagramu učestalije su, a žešće intonirane kritike osim HDZ-u u manjoj su mjeri adresirane i Možemo!.

Domovinski pokret

U konkurenciji s dosad spomenutima, službena mrežna stranica Domovinskog pokreta izgleda najstaromodnije, kao da se stranka priprema za parlamentarne izbore 2003. godine. Ni sadržajem ne odskače od drugih – većinom su istaknute vijesti o aktivnostima i izjavama čelnika i članova stranke, koje su objavljene u medijima. Osim njih i osnovnih podataka (program, članovi predsjedništva, kontakti, pristupnica…) nema drugih posebnih sadržaja pa se po tome i DP uklapa u profil stranaka koje svoje službene stranice održavaju “jer ih moraju imati”, dok većinu komunikacije prema javnosti obavljaju putem društvenih mreža.

Bode u oči što na službenoj web stranici DP-a uopće nema poveznica na korisničke stranice na društvenim mrežama. A na Facebooku, X-u i Instagramu DP ne nudi puno više sadržaja nego na svojoj web stranici.

