Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović u Newsnightu je komentirao situaciju u regiji, izbore u Crnoj Gori, najavljene izbore u Srbiji, a dotaknuo se i ukrajinske protuofenzive i ruske agresije.

Komentirajući netom završene izbore u Crnoj Gori Branimir Vidmarović je rekao da je dobro to što su se ljudi aktivirali: “Oni osjećaju da nešto mogu, ovo su izbori vođeni emocijama. Mala izlaznost je tumor koji se širi čitavom Europom, jedino Turska je iznimka, ali vlada apatija. Najbitnije je da se građani osjećaju kao sukreatori politike i parlamenta.”

Govoreći o višetjednim prosvjedima u Srbiji kao i najavu izvanrednih izbora, Vidmarović je istaknuo:

“Vučić je najavio izbore za rujan. Praksa pokazuje da je u kriznim situacijama politički trik, nažalost, raspisati prijevremene izbore prije nego što se oporba konsolidira i smisli strategiju. Ne mislim da bi Vučić mogao dobiti značajan broj glasova, no dovoljno za pobjedu. Srpsko društvo je sad interesantno, nije ni podjeljeno, već ide u tri smjera. Jedan je tradicionalno konzervativan prosrpski i vezan uz Kosovo te proruski; drugi je proeuropski, no taj nije skroz za neovisnost Kosova; i treći koji kažu da ne znaju. Postotak tih koji ne znaju varira od 15 do 30 posto, to su neodlučni. To pokazuje da se radi o društvu o tranziciji.”

“Većina u Hrvatskoj ne voli Vučića, ali nije izvjesno hoće li promjena lidera i stranke dovesti do boljih odnosa s Hrvatskom u smislu rješavanja pitanja nestalih itd. Zasad u oporbi nema nikog tko bi otvoreno rekao da se prizna neovisnost Kosova”, dodaje Vidmarović.

Prokomentirao je i snimku Vučića na proslavi vjenčanja sina lidera radikala Vojislava Šešelja te rekao da tu ne vidi velik skandal: “I naša bivša predsjednica je bila na proslavi rođendana s Mamićem. Zapravo je to politički krug.”

Ispipavanje terena ili protuofenziva?

“O protuofenzivi su proturječne informacije”, rekao je Vidmarović o ratu u Ukrajini i dodao: “Neki kažu da to još nije protuofenziva, čak i Ukrajinci tako govore, da se radi o ispipavanju terena. Mislim da je ovo prvi val.”

Govoreći o Vladimiru Putinu rekao je: “Putin je još stabilan, rusko društvo je rezignirano, izgradili su mentalnu blokadu i ne žele sudjelovati. Oni ne reagiraju, a to Putinu odgovara. Izvor nestabilnosti za njega može biti samo elita i njihova sloboda. Vlada osjećaj da Rusija klizi u izolaciju, da je ruski predsjednik slab (gubitak teritorija, napadi partizana itd.), a to je jedini važan parametar u autokratskim sustavima.”

Kritiziro je i zamke u koje se nekad upada: “U prorusko se trpa sve što nije u skladu s Bruxellesom i SAD-om i to je opasno za naše slobode i demokraciju. Ako netko kaže da bi htio da se rat zaustavi, da je ključna diplomacija, odmah se svrstava u proruse.”

