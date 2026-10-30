Ponovno otvoren važan granični prijelaz između Hrvatske i BiH

Ivica Galovic/PIXSELL

Granični prijelaz Stara Gradiška na hrvatskoj strani, odnosno Gradiška na strani Bosne i Hercegovine, ponovno je otvoren u petak, 30. listopada, u osam sati, nakon što je bio zatvoren više od pet mjeseci zbog oštećenja i sanacije mosta preko Save.

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Promet je ponovno omogućen za osobna vozila, autobuse i prazna teretna vozila, dok prijevoz komercijalne robe zasad nije dopušten.

Ponovno otvaranje prijelaza trebalo bi olakšati promet putnika između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te smanjiti opterećenje na drugim graničnim prijelazima.

Pripadnici Postaje granične policije MUP-a, predvođeni načelnikom Miljenkom Kovačevićem, spremno su dočekali taj dan i ponovno uspostavljanje prometa preko graničnog prijelaza.

Hrvatska strana nije ni zatvarala prijelaz, već je za njegovo ponovno funkcioniranje trebalo pričekati ispunjenje uvjeta za uspostavu prometa, odnosno provesti tehničku sanaciju oštećene infrastrukture i ishoditi sigurnosna odobrenja.