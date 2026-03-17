Oglas

Nevjerojatno što su pronašli

FOTO / Carinici na granici otkrili neprijavljenu gotovinu i neobičan plijen u prtljažniku

author
N1 Info
|
17. ožu. 2026. 11:19
12.10.2025., Stara Gradiska - Uvodjenje Rntry/Exit sustava na granicnom prijelazu Stara Gradiska. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Carinski službenici u dva odvojena slučaja na graničnom prijelazu Stara Gradiška spriječili su kršenja propisa prilikom ulaska u carinsko područje Europske unije te su izdali prekršajne naloge zbog neprijavljene gotovine i nezakonitog unosa zaštićene vrste.

Oglas

Dana 14. ožujka 2026. godine državljaninu Republike Srbije izdan je prekršajni nalog zbog počinjenja prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju. Kao vozač osobnog vozila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, pri ulasku u carinsko područje Europske unije nije ispunio obvezu prijave gotovine u iznosu od 33.450,00 BAM, niti pisanim putem niti elektronički putem obrasca za prijavu. Za počinjeni prekršaj izrečena mu je novčana kazna u iznosu od 5.100,00 eura. 

Carinska uprava
Carinska uprava podsjeća da su putnici koji ulaze ili izlaze iz Europske unije dužni prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost u drugim valutama, putem propisanog obrasca.U drugom slučaju, dana 15. ožujka 2026. godine carinski službenici izdali su prekršajni nalog državljaninu Republike Srbije zbog prekršaja iz članka 41. stavka 1. točke 4. Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama.

Navedeni je, kao vozač osobnog vozila austrijskih registarskih oznaka, prilikom ulaska u carinsko područje Europske Unije propustio podnijeti carinsku deklaraciju za robu za koju su propisane zabrane unosa.

Pregledom vozila u prtljažniku je pronađena sirova koža s glavom mrkog medvjeda, koja predstavlja primjerak zaštićene vrste. Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 1.500,00 eura, a predmetna roba je oduzeta.Carinska uprava podsjeća putnike na stroge propise koji se odnose na unos i izvoz zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, naveli su iz Carinske uprave.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Carinska uprava granica novac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ