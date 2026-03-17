Pregledom vozila u prtljažniku je pronađena sirova koža s glavom mrkog medvjeda, koja predstavlja primjerak zaštićene vrste. Za počinjeni prekršaj izrečena je novčana kazna u iznosu od 1.500,00 eura, a predmetna roba je oduzeta.Carinska uprava podsjeća putnike na stroge propise koji se odnose na unos i izvoz zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, naveli su iz Carinske uprave.