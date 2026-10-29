Harvardski psiholog 13 godina proučavao sramežljivu djecu i došao do iznenađujućih otkrića

Kagan je ispričao da je razlike među dojenčadi različitih nacionalnosti primijetio već u dobi od samo tri mjeseca. To ga je dovelo do spoznaje da naš urođeni temperament mora imati biološku osnovu. Zato je krajem sedamdesetih godina prošlog stoljeća započeo niz istraživanja u kojima je pratio djecu koju je, prema njihovim reakcijama, podijelio u dvije skupine – visoko reaktivnu i nisko reaktivnu.