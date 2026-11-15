Poplave ne prestaju: Bribir se bori s vodom, očekuje se još kiše

Stanovnici su nastojali zaštititi kuće i dvorišta postavljanjem zečjih nasipa i iskopavajući kanale kako bi preusmjerili bujične tokove. Na terenu su cijelog vikenda bili članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir koji su dostavljali crpke za najugroženije objekte. Teren su obišli i djelatnici Hrvatskih voda.