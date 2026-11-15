Oglas

OPASNE PODZEMNE BUJICE

Poplave ne prestaju: Bribir se bori s vodom, očekuje se još kiše

author
Hina
|
15. stu. 2026. 21:43
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Ekstremno velike količine oborina proteklog tjedna na području Primorsko-goranske županije izazvale su u subotu i nedjelju poplave na području Vinodolske općine, zbog izbijanja podzemnih voda s visinskih područja.

Oglas

Podzemne vode tijekom vikenda izbijale su najsnažnije na površinu u Bribiru, u njegovim naseljima Ugrini i Sveti Vid te u predjelu Sušik u Triblju. Bujice izbijaju iz podzemlja, poplavljuju kuće te voda preplavljuje prometnice.

Stanovnici su nastojali zaštititi kuće i dvorišta postavljanjem zečjih nasipa i iskopavajući kanale kako bi preusmjerili bujične tokove. Na terenu su cijelog vikenda bili članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bribir koji su dostavljali crpke za najugroženije objekte. Teren su obišli i djelatnici Hrvatskih voda.

Poplavljeno je desetak kuća i poslovnih objekata.

Voda je nadirala s područja Gorskog kotara, iznad Vinodolske općine nakon nekoliko dana ekstremnih oborina.

U subotu je bilo nakratko stabilno vrijeme, no u nedjelju je kiša ponovno počela padati, a sljedećeg tjedna se očekuju ponovno velike količine kiše na ovom području.  

Pročitajte još

Teme
bribir poplava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ