PRITISAK NA PREMIJERA
Penava ima nove zahtjeve za Plenkovića: Jedan će državu koštati tri milijuna eura
Domovinski pokret od premijera Andreja Plenkovića traži tri milijuna eura za snimanje igranog filma o Blagi Zadri, osnivanje posebnog tijela za financiranje filmova o Domovinskom ratu te smjenu državnog tajnika u MUP-u Tomislava Bilandžića.
Oglas
Nakon što je u prijedlogu državnog proračuna za 2027. osiguran milijun eura za osnivanje javne ustanove koja će graditi i upravljati spomen-područjem u Maclju, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava pred Vladu postavlja nove zahtjeve, pišenovinar Novog lista Dražen Ciglenečki.
HDZ je ujedno ispunio dogovor s koalicijskim partnerom o osiguravanju dodatnih sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, koja je DP prethodno tražio kroz amandmane na rebalans proračuna.
Međutim, jedan od zahtjeva Domovinskog pokreta nije prihvaćen tijekom pregovora o proračunu za iduću godinu.
Tri milijuna eura za film o Blagi Zadri
Predsjedništvo Domovinskog pokreta donijelo je zaključak da od Vlade zatraži tri milijuna eura za snimanje igranog filma o Blagi Zadri, ratnom zapovjedniku obrane Trpinjske ceste koji je poginuo tijekom obrane Vukovara.
O Zadri je 2004. snimljen dokumentarni film, a već godinama postoji i scenarij za igrani film "Trpinjska cesta", koji je napisao njegov suborac Stipe Majić.
Prema pisanju Novog lista, inicijativu za osiguravanje novca pokrenuo je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić, također sudionik obrane Vukovara. U stranci smatraju da bi upravo sudjelovanje u vladajućoj koaliciji moglo biti prilika za realizaciju projekta.
Zahtjev bi Plenkovića mogao dovesti u politički osjetljivu situaciju s obzirom na status koji Blago Zadro ima u Hrvatskoj. Dodatna je okolnost to što je njegov sin Tomislav Zadro nezavisni saborski zastupnik izabran na listi HDZ-a.
DP želi posebno tijelo za filmove o Domovinskom ratu
Osim financiranja filma, Domovinski pokret traži i osnivanje posebnog tijela unutar Ministarstva kulture i medija koje bi pružalo institucionalnu i financijsku potporu razvoju filmskih i audiovizualnih projekata posvećenih Domovinskom ratu.
U DP-u smatraju da bi se time pridonijelo očuvanju povijesne istine o stvaranju i obrani Hrvatske te sjećanja na poginule branitelje i ratne žrtve.
Riječ je o resoru kojim upravlja HDZ-ova ministrica Nina Obuljen Koržinek, a koji je Domovinski pokret želio preuzeti tijekom koalicijskih pregovora nakon parlamentarnih izbora 2024. godine. Plenković tada nije pristao na taj zahtjev.
Sada Penavina stranka nastoji ostvariti barem dio svojih ciljeva kroz promjene u ustrojstvu ministarstva.
Smjena Bilandžića i dalje otvoreno pitanje
Uz financijske i institucionalne zahtjeve, Domovinski pokret nastavlja inzistirati na smjeni državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Tomislava Bilandžića.
Penava već tjednima traži njegov odlazak, a prema pisanju Novog lista, to bi pitanje moglo postati važno uoči saborskog glasovanja o državnom proračunu za 2027. godinu.
Naime, ostaje neizvjesno hoće li svih osam zastupnika Domovinskog pokreta podržati proračun ako HDZ i DP prethodno ne postignu dogovor o Bilandžićevoj poziciji.
Time se pred Plenkovićem otvara novi krug pregovora s koalicijskim partnerom, koji uz već ostvarene proračunske zahtjeve nastoji izboriti dodatne ustupke.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas