Plamen na plinskom štednjaku narančaste je boje? Evo što to znači i zašto može biti opasno

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Prilikom pripreme obroka na plinskom štednjaku ponekad se može primijetiti da plamen nije uobičajene plave boje, nego poprima narančastu nijansu i nepravilno gori. Iako se takva promjena može činiti bezazlenom, ona može upućivati na problem s izgaranjem plina, a u određenim okolnostima predstavljati i zdravstveni rizik.

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Kako bi se razumjelo zašto plamen mijenja boju, potrebno je poznavati osnovni način rada plinskog štednjaka. Za nastanak vatre potrebna su tri elementa: iskra, gorivo i kisik, prenosi Mashed. Okretanjem gumba na plinskom štednjaku stvara se iskra, najčešće pomoću električne struje, a istodobno se oslobađa plin iz plamenika.

Kada plin dođe u dodir s iskrom, nastaje plamen koji se održava zahvaljujući kisiku iz okolnog zraka. U normalnim uvjetima plamen bi trebao biti stabilan i plave boje, što upućuje na potpuno i učinkovito izgaranje plina.

Narančasta boja plamena, osobito ako se pojavljuje kontinuirano, može biti znak da plin ne izgara potpuno. Među najčešćim uzrocima navode se prljavština ili začepljenja u plinskom sustavu te nedovoljna količina zraka koja se miješa s plinom. Do takve situacije može doći zbog prevelikog dotoka plina ili povećane vlažnosti zraka.

Ozbiljni zdravstveni problemi

Iako je narančasti plamen uobičajen kod logorske vatre na otvorenom, na plinskom štednjaku u zatvorenom prostoru može biti znak problema koji ne bi trebalo zanemariti.

Nepotpuno izgaranje plina može dovesti do stvaranja ugljikova monoksida, iznimno opasnog plina koji nema boju ni miris. Njegovo nakupljanje u zatvorenim prostorima može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, trovanje, pa čak i smrt.

Osim mogućih zdravstvenih posljedica, nepravilno izgaranje može smanjiti učinkovitost kuhanja i dugoročno povećati potrošnju plina, a time i troškove kućanstva.

Redovito održavanje plinskog štednjaka jedan je od najvažnijih načina sprječavanja takvih problema. Preporučuje se temeljito čišćenje plamenika najmanje jednom mjesečno, a i češće ako se štednjak svakodnevno koristi.

Prije čišćenja potrebno je pričekati da se štednjak potpuno ohladi. Zatim treba ukloniti rešetke i poklopce plamenika te ih staviti u sudoper ili odgovarajuću posudu.

Dijelove je potrebno temeljito oprati toplom vodom i deterdžentom, uklanjajući nakupljenu masnoću, ostatke hrane i druge nečistoće. Nakon pranja treba ih dobro isprati i ukloniti što više vode.

Posebno je važno da se svi dijelovi potpuno osuše na zraku prije ponovnog sastavljanja i korištenja štednjaka.

Ako se štednjak redovito čisti, a plamen i dalje ostaje pretežno narančaste boje, potrebno je kontaktirati ovlašteni servis kako bi se provjerilo postoje li problemi ili začepljenja u plinskom sustavu.

Ispravan plamen plinskog štednjaka trebao bi biti stabilan i plav, što je pokazatelj učinkovitog izgaranja plina.

Životni vijek i do 15 godina

Na boju plamena može utjecati i povećana vlažnost zraka. Kako bi se smanjio njezin utjecaj, preporučuje se isključiti ovlaživač zraka tijekom kuhanja te izbjegavati otvaranje prozora za izrazito vlažnih dana.

Ipak, promjenu boje plamena ne bi trebalo automatski pripisivati vlažnosti, osobito ako je dugotrajna ili praćena nepravilnim radom plamenika.

Uz pravilno održavanje i redovite provjere, plinski štednjak može imati životni vijek i do 15 godina. Pravodobno prepoznavanje promjena u radu plamenika pritom je važno ne samo za učinkovitost kuhanja nego i za sigurnost svih članova kućanstva.