“Posao revizora je više kao smokvin list nego što mogu kontrolirati subjekte”

Danko Sučević, stručnjak za krizni menadžment i ovlašteni revizor bio je gost Newsrooma.

“Uloga revizora je da potvrdi ispravnost financijskih izvješća koje pravni subjekt prikazuje u velikim gospodarstvima. Uloga revizora je da osigura transparentnost poslovanja društva koja su najvećim dijelom izlistana na burzi pa pojedinci ulažu u njih. Uloga revizora je dobra za društvo jer povećava brojku građana koji alociraju svoja sredstva u gospodarstvo što kod nas nije slučaj. Naši građani svoja slobodna sredstva alociraju u banke ili u nekretnine”, rekao je ovlašteni revizor Danko Sučević.

On kaže kako hrvatskim građanima manjka povjerenja u poduzeća i zato je poduzećima teže doći do kapitala.

Državna revizija pisala zastupnicima: Zaštitite nas od Vlade!

“Državna revizija provjerava financijska izvješća i usklađenost poslovanja tijela državne uprave sa zakonskim propisima. Ona je jedina institucija koja nadzire Hrvatsku narodnu banku u segmentu administracije – na što ona troši novac, radi li to radi u skladu sa zakonima i efikasno. Državna revizija nadzire 15 tisuća subjekata, a obavi se samo 200 revizija godišnje. 14.800 njih ostane nepregledano. U jednom mandatu ne mogu svi doći na red”, rekao je Sučević.

Sučević navodi da je državna revizija potkapaciirana brojem ljudi.

“Više ne mogu zapošljavati nove ljudi jer su im primanja ograničena i taj posao mi se više čini kao smokvin list nego da stvarno mogu kontrolirati te subjekte.

Jedan od najpoznatijih slučajeva su falsificirani putni nalozi u vladi Zorana Milanovića. Ovo je direktni udar na njihovu neovisnost. Revizor da bi mogao obavljati svoj posao mora biti neovisan od subjekta koji revidira. Od ulaska u EU Hrvatska je donijela zakone o državnoj reviziji i zakon o njihovim plaćama. Proračun ureda državnog revizora odobrava Sabor, a ne Vlada pri čemu je on samostalan pri predlaganju tog proračuna. Vlada može reći slaže li se ili ne, ne može ga promijeniti, a Sabor to usvaja ili ne. Kad je usvojen, revizor raspolaže samostalno tim sredstvima. Plaće državnih revizora su definirane zakonom koji je donio Sabor. Po novom zakonu Vlada bi direktno uređivala njihove plaće”.

Sučević kaže da koeficijente plaća revizora mora donijeti Sabor, to ne može donijeti Vlada uredbom.

“Čemu to ići mijenjati, ako iovako i ionako ne vidimo da državna revizija ima preveliki utjecaj na tijela koja nadzire. Sklon sam vjerovati da nije namjera upravljati uredom za državnu reviziju. Tijela EU-a će se sasvim sigurno uplesti u to, ali ptanje kada. Hrvatska će opet dobiti neki ukor pa ćemo to vratiti u zakon. Državna revizija bi morala biti neovisna organizacija”, zaključio je.

