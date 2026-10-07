Vanđelić: Hrvatsku vode ljudi koji ne bi znali napraviti ni pseću kućicu

"Smatram da smo u najizazovnijem razdoblju ikad. Imamo Hrvatsku, ali mogli bismo je izgubiti na jedan brutalan način. Jesam li bio blizak HDZ-u? Ideološki gledano, da nije bilo ljudi koji su iz Udbe prešli u HDZ, njihov tadašnji program dosta bi mi odgovarao. Danas su se vremena promijenila i mislim da bi trebalo imati drugačiji program. Tada mi je HDZ bio blizak. Svatko je želio neovisnu i modernu Hrvatsku, ali to je bila politika 90-ih.“