o stvaranju "trećeg puta"
Vanđelić: Hrvatsku vode ljudi koji ne bi znali napraviti ni pseću kućicu
Predsjednik stranke Republika Damir Vanđelić bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao stvaranje novog, širokog "trećeg puta", koji bi trebao okupiti centrističke opcije i zdesna i slijeva.
"Nema drugog puta"
Na pitanje što bi ovaj put moglo napraviti razliku kad bi se politički centar okupio i osvojio dovoljan broj glasova da bude važan faktor u pregovorima o formiranju neke buduće vlasti, Vanđelić kaže da zapravo ne vidi drugi put.
"Nema drugog puta. U tome je problem. Mi cijelo vrijeme u Hrvatskoj imamo duopol, dvije stranke koje su u svojoj osnovi izašle iz Komunističke partije Hrvatske i nisu evoluirale. Njihove politike su nesređene i dovele su Hrvatsku do toga da su nas prestigle sve ostale zemlje bivšeg Istočnog bloka“, rekao je i dodao;
"Nije normalna zemlja u kojoj je premijer tri do četiri puta dnevno na televiziji. Ja sam radio u Belgiji i tamo ljudi nisu ni znali tko je premijer."
Na pitanje koji je njihov plan,Vanđelić kaže da je on jednostavan.
"Hrvatska ima prevelik broj stranaka i to u principu odgovara duopolu HDZ-a i SDP-a, a ne odgovara narodu. Mislim da mi svojim primjerom, zajedno s kolegama, pokazujemo nešto novo. Ovo je prvi put da se dvije stranke, Fokus i Republika, ujedinjuju u jednu.“
Kada je riječ o tome tko će predvoditi novu političku opciju, Vanđelić kaže da mu to trenutačno nije najvažnije pitanje.
"Mislim da je u ovom trenutku puno važnije da se bavimo ciljevima. Bitno je da imamo opoziciju u kojoj možemo nešto reći i u kojoj se međusobno poštujemo.“
"S Ivom Rinčić dobro surađujemo"
Vanđelić je otkrio i da su najdalje otišli pregovori Fokusa i Republike, ali i dodao da postoje i drugi kontakti.
"U razgovorima smo i sa strankom Hoćemo pravedno, tako da očekujem da bi u sljedećem koraku ti dogovori mogli ići prema finalizaciji. S Ivom Rinčić dobro surađujemo u Rijeci i interes je obostran, a s Raspudićima trenutačno nemamo kontakt."
Vanđelić ističe i da je njihova prednost upravo to što ne ovise o državi i državnom sustavu.
"Mi ne ovisimo o državi. Nismo ljudi koji žive od države i baš zato smo neovisni", rekao je i dodao da su detaljno razradili sve što je u skladu s njihovih pet programskih točaka.
"Ništa nam ne funkcionira"
"Prva je da građanima Hrvatske treba dati veću slobodu. Nije problem u tome što građani financiraju državu, nego u tome što zauzvrat ne dobiju ništa.
Pravosuđe je sporo, policije nema, ništa nam ne funkcionira. To mene muči“, govori Vanđelić i nastavlja;
"Nije problem dati državi, problem je što ona nije u stanju funkcionirati, a nije jer je vode ljudi koji nikada u životu nisu radili. Kad pogledate te ljude, ja kažem da ni pseću kućicu ne bi znali napraviti. Otkud onda povjerenje da mogu voditi tako kompleksan sustav kao što je država?“, pita se Vanđelić.
Tvrdi da su politike koje oni zastupaju dobro promišljene te da ih mogu provesti upravo zato što nisu opterećeni velikom stranačkom infrastrukturom.
"Naše smo politike dobro promislili i jedni smo od rijetkih koji ih mogu provesti baš zato što nemamo taj uteg, nemamo stranačku mašineriju koja zapravo leži na državnim jaslama.“
"Bio sam blizak HDZ-u"
Razgovor se potom okrenuo na njegov odnosu prema HDZ-u. Vanđelić je u prošlosti imao kontakte s tom strankom koji se mogu tumačiti kao jako bliski. Što se promijenilo?
"Smatram da smo u najizazovnijem razdoblju ikad. Imamo Hrvatsku, ali mogli bismo je izgubiti na jedan brutalan način. Jesam li bio blizak HDZ-u? Ideološki gledano, da nije bilo ljudi koji su iz Udbe prešli u HDZ, njihov tadašnji program dosta bi mi odgovarao. Danas su se vremena promijenila i mislim da bi trebalo imati drugačiji program. Tada mi je HDZ bio blizak. Svatko je želio neovisnu i modernu Hrvatsku, ali to je bila politika 90-ih.“
Vanđelić je dodao da je Andreja Plenkovića prvi put upoznao krajem 2016. godine, nakon što ga je Tihomir Orešković imenovao predsjednikom Nadzornog odbora Ine.
"Orešković me imenovao predsjednikom Nadzornog odbora Ine i mi smo u listopadu 2016. Plenkoviću i ostatku Vlade prezentirali kakvo je stanje u Ini. A stanje nije bilo ni dobro ni zakonito i to smo otvoreno rekli.
Tog sam trenutka vidio kakav je njegov interes za to. Promatrao sam Plenkovića i vidio da je gotovo smiren i da ga to ne zanima. Od tog sam ga trenutka stavio u ladicu za daljnje promatranje i to se promatranje nastavilo i kasnije“, rekao je Vanđelić o svom odnosu s premijerom.
"Bačić jako dobro glumi da se obnova događa"
Osvrnuo se i na razdoblje provedeno na čelu Fonda za obnovu.
"Što se tiče samog Fonda, napravili smo analizu zakona. Zakon nije bio dobar i to smo Plenkoviću rekli. Završilo je tako da sam ja postao privremeni ravnatelj s nula zaposlenih, a u ministarstvu koje je trebalo donositi odluke na tome je radila jedna osoba."
Kaže da se mjesecima stvarao privid da sustav funkcionira i da će obnova krenuti, dok su u Fondu čekali zakonske izmjene koje im je Vlada najavila.
"Cijelo smo vrijeme glumili da postojimo i da će nešto biti jer smo se s Vladom dogovorili da će ubrzano izmijeniti zakone. Odluke se nisu donosile i ja sam tada odstupio s dužnosti.“
Za kraj se osvrnuo i na Branka Bačića, koji je kasnije kao ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine preuzeo resor zadužen za obnovu.
"Bačić jako dobro glumi da se obnova događa“, zaključio je Vanđelić.
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