Prašnjak: Krećemo u ozbiljne pravne pripreme za štrajk

Predsjednica Sindikata medicinskih sestara Anica Prašnjak u N1 Studiju uživo govorila je zahtjevima medicinskih tehničara i sestara koji moraju biti ispunjeni da bi prekinuli štrajk.

“Na Međunarodni dan sestrinstva nakon onog prosvjeda jučer ne osjećamo se baš raspoloženo kako to obično biva na taj dan. Nadamo se da ćemo dobiti poziv našeg ministra. Nema smisla da mi prosvjedujemo i prosvjedujemo nego da nas se pozove za stol da vidimo što ćemo. To bi bilo pristojno i opravdano, a ne pusiti da voda teče pa da vidimo gdje će se zaustaviti”, rekla je Predsjednica Sindikata medicinskih sestara Anica Prašnjak.

Medicinska sestra kaže: Pogledajte u kakvim uvjetima radimo. Nitko se ne pita da su na kraju krajeva najviše medicinske sestre na svojim leđima iznijele covid krizu. Smatramo da bi bilo lijepo da se na Međunarodni dan sestrinstva netko vladajućih sjetio čestitati. Ako to napravi netko poslije gostovanja u medijima, to će biti: prošla bakica s kolačima”.

Ona navodi kako je tijekom prosvjeda jedan dio kolegica ostao raditi, a velik broj njih je došao na svoj slobodan dan i iz noćne službe.

“Pacijenti i građani su uz nas i smatraju da su medicinske sestre nepravedno plaćene. Bolesnici osjećaju u svojim bolesničkim posteljama nedostatak medicinskih sestara. U domovina za stare i nemoćne na nekoliko katova rade tri medicinske sestre, u pitanju je nekoliko stotina korisnika. Onda se čudimo kako se stari boje oodlaska u te ustanove. Na kraju krajeva i mi dolazimo po uslugu. Krajnji je trenutak da se nakon 32 godine napravi plan”, kazala je Prašnjak.

Ona kaže kako već imamo puno iskustva s tim da se promjene zakona najavljuju, ljudi to čekaju, ali poskupljenja ne čekaju.

“Polazim iz pozicije osobe koja je stara medicinska sestra. Uvjete rada spominjemo nevezano za plaće. Sve zdravstvene ustanve su kuće građana Hrvatske. Povećanje plaća može biti samo poticaj da ne odemo u inozemstvo, ali nećemo ovo sve zaboraviti. Ako je bolesnička postelja rasklimana, to će se to svaliti na medicinske sestre. Na prosvjedu nije bio nitko iz liječničkih udruga”, kazala je pa je dodala: “Zar moram ponavljati da je potrebno povećati kvote upisa u srednje medicinske škole? Ili da im damo manje kamatne stope za stambene kredite? Sljedećih 5 do 7 godina odlazi 5 do 7 tisuća medicinskih sestara u mirovinu? Zar nismo dovoljno mudri da napravimo plan školovanja? Tko će pokrivati te sestre?”

Za kraj kaže da medicinske sestre i tehničari kreću u ozbiljne pravne pripreme za štrajk koji bi se mogao održati u lipnju.

