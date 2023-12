Predsjednik IDS-a: Nema alkotesta za korupciju, ali možemo preventivno djelovati

Podijeli :

Predsjednik IDS-a Dalibor Paus gostovao je u Novom danu kod naše Mašenke Vukadinović. Osvrnuo se najprije na aferu "Mreža".

“Imamo svaki tjedan do mjesečno jednu aferu. Imamo problema u društvu i trebamo nešto poduzeti. Odlazak Filipovića neće pogoršati niti poboljšati rad Vlade. Koruptivnost se ne može ispitati, nemamo alkotest za koruptivnost, ali se može preventivno djelovati da se unutar svih struktura pojavljuje što manje korupcije i klijentelizma. Mi smo u našoj stranci poduzeli konkretne korake koji bi u našoj stranci maksimalno ograničili manevarske korake za sve one koji bi radili nešto što nije u skladu s onime što proklamiramo. Uveli smo imovinske kartice za stranačke dužnosnike na višoj poziciji. To je javno objavljeno na našim web stranicama. U svim jedinicama lokalnim samoupravama kojima upravljamo, transparentno smo objavili svaki cent koji se potrošili. I mediji i politika važan su faktor u liberalnoj demokraciji, i jedni i drugi imaju moć, važna je transparentnost da znamo na što se novac troši”, rekao je Dalibor Paus.

Kad god smjenjuje ministre, Plenković pribjegne istoj taktici: "Učinkovita je" Raspušten HDZ Karlobaga, protiv šefa koji je trovao krave pokrenut postupak

Paus se osvrnuo na aferu oko anketa kada je njegov prethodnik Boris Miletić bio optuživan da je navodno i lažirao interne ankete uoči lokalnih izbora, nakon čega je otišao iz stranke, a tad je stranka protiv njega pokrenula stegovni postupak.

“Uvijek vam negativni publicitet na neki način našteti. Prošlost ne možemo promijeniti, možemo budućnost. Siguran sam da nitko nije intervenirao u ankete u periodu dok ja upravljam strankom. Neće ankete biti mijenjane. Sadašnje ankete kažu da dobro stojimo u 8. izbornoj jedinici”, istaknuo je.

Na parlamentarne i europske izbore IDS ide u sklopu koalicije lijevo-liberalnih stranaka IDS-Fokus-Reformisti-PGS. Paus kaže da postoji mogućnost i lijeve manjinske vlade koja bi bila dobra za Hrvatsku.

“Iza sebe ima rezultate. IDS preko 30 godina upravlja mnogim gradovima i općinama i Županijom, Fokus upravlja s četiri grada i dvije općine. Mi u ovom trenutku imamo pet, a imali bi šest da nam jedan zastupnik nije izašao iz Kluba, očekujemo da ćemo imati šest do osam mandata u konstelaciji ove četiri stranke, ali vjerujem da će se Koaliciji pridružiti još stranaka. U našim sredinama se dobro živi. Nama se vrlo lako može dogoditi da niti lijeva niti desna neće moći oformiti većinsku vladu. Zašto ne manjinska vlada lijevog centra? Ja mislim da bi se to moglo dogoditi. Mislim da su ova Vlada i Sabor dali što imaju”, rekao je Paus.

