100. obljetnica rođenja
Milanović o Miki Tripalu: Gospodin koji je svoje ciljeve pokušavao ostvariti na miran i civiliziran način
Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na obilježavanju 100. obljetnice rođenja Mike Tripala te predstavljanju knjige „Miko Tripalo - povodom 100. godišnjice rođenja“, poručivši kako će taj hrvatski političar ostati zapamćen kao gospodin koji je svoje ciljeve pokušavao ostvariti na miran i civiliziran način.
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U obraćanju je predsjednik Milanović rekao kako Miku Tripala osobno nije upoznao, ali je tijekom devedesetih godina čitao njegova sjećanja. Prisjećajući se njegova životnog puta, naveo je kako je Tripalo napustio obiteljski komfor i otišao u partizane, pri čemu je jedva izvukao živu glavu, čime je pokazao svoje prvo lice – lice hrabrog čovjeka i avanturista.
Nakon završetka školovanja Tripalo postaje jedan od hrvatskih političkih lidera i tribuna te, uz Savku Dabčević-Kučar, jedan od vodećih ljudi u hrvatskom demokratskom i nacionalnom pokretu 1971. godine, podsjetio je predsjednik Milanović. Dodao je pritom kako nakon sloma pokreta on i Savka Dabčević-Kučar nisu završili u zatvoru, ocijenivši da Tripalo nije platio previsoku cijenu po standardima tog vremena, iako je ta cijena iz današnje perspektive visoka.
Govoreći o Tripalovoj posljednjoj životnoj i političkoj fazi, po kojoj ga hrvatska javnost najviše i pamti, Predsjednik je naglasio da je tada nastao znatno pomirljiviji, finiji i delikatniji političar. „Naprosto gospodin, čovjek koji nije izazivao nikakve negativne emocije, koji je govorio stvari smislene, kompaktne, povezane i logične, međutim koji u toj zadnjoj fazi nije uspijevao privući naklonost svjetine“, rekao je predsjednik Milanović.
Ustvrdio je kako Tripala nije moguće jednoznačno definirati jer se mijenjao kroz život, baš kao što su se mijenjala i politička opredjeljenja njegove obitelji kroz povijest.
Zaključujući svoje obraćanje, predsjednik Milanović je poručio da Miku Tripala treba promatrati kroz vrijeme kako bi ga se u potpunosti razumjelo. Iako kao političar na kraju nije došao do onoga što se od njega očekivalo, ostat će u pamćenju kao gospodin koji je s istim takvim suradnicima djelovao na miran i civiliziran način, istaknuo je Predsjednik.
Na obilježavanju 100. obljetnice rođenja Mike Tripala, osim predsjednika Milanovića, govorili su predsjednik Upravnog odbora Centra za demokraciju i pravo „Miko Tripalo“ prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina i predsjednik Nadzornog odbora Centra za demokraciju i pravo „Miko Tripalo“ Branko Roglić, a knjigu „Miko Tripalo - povodom 100. godišnjice rođenja predstavili su recenzent knjige prof. dr. sc. Tihomir Cipek, redovni profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i članovi Centra „Miko Tripalo izv. prof. dr. sc. Dario Čepo, izvanredni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u zagrebu, prof. dr. sc. Vesna Pusić, redovna profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i izv. prof. dr. sc. Goran Sunajko, urednik knjige i izvanredni Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Uz predsjednika Milanovića bili su savjetnica Predsjednika za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić i posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić.
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