Milanović o Miki Tripalu: Gospodin koji je svoje ciljeve pokušavao ostvariti na miran i civiliziran način

Zaključujući svoje obraćanje, predsjednik Milanović je poručio da Miku Tripala treba promatrati kroz vrijeme kako bi ga se u potpunosti razumjelo. Iako kao političar na kraju nije došao do onoga što se od njega očekivalo, ostat će u pamćenju kao gospodin koji je s istim takvim suradnicima djelovao na miran i civiliziran način, istaknuo je Predsjednik.