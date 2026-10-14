Oglas

ZA ILEGALNE UTRKE I ZATVOR

Božinović najavio nove, ogromne novčane kazne za prometne prekršaje: Nepropisno parkiranje 300 eura

author author
Mateo Keller , N1 Info
|
14. lis. 2026. 12:32
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Ministar unutarnjih poslova i potpredsjednik Vlade RH Davor Božinović, tijekom predstavljanja izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama, najavio je velike kazne za nepropisno parkiranje. Zakonske promjene predviđaju i nova pravila za električne romobile i strože sankcije za ilegalne ulične utrke.

Oglas

"Radili smo ozbiljan posao i uključili ozbiljne eksperte. Naš cilj nije zakon kojim ćemo više kažnjavati nego spriječiti više stradavanja. Imamo više vozila i više prometa, ne možemo tolerirati ponašanja koja ugrožavaju zivote. Javne prometnice nisu trkališta, a posljednjih godina svjedočimo da je sve više toga na društvenim mrežama. Uvodimo stroge sankcije za sudjelovanje u uličnim utrkama", istaknuo je Davor Božinović.

Za nepropisno parkiranje nove kazne iznose 300 eura, a ministar Božinović najavio je i uvođenje reda u promet električnih automobila te kazne od 1000 do 3000 eura za roditelje ili skrbnike koji dozvoljavaju mlađima od 14 godina upravljanje romobilima.

Zbog ilegalnih utrka može se i u zatvor

Kazna za nekorištenje sigurnosnog pojasa penje se sa 130 na 200 eura, a isti iznos će se plaćati i za nepropisan prijevoz djece. Kazne za nepostupanje na zapovijed policije kretat će se od 1320 do 2650 eura, a ranije je ta kazna iznosila 390 eura.

Raste i kazna za prekršaj opasnog parkiranja - na invalidsko mjesto s 90 na 150 eura. Nepoštivanje prometnog znaka koštat će 100 umjesto dosadašnjih 60 eura.

Za organizaciju i sudjelovanje u ilegalnim utrkama propisat će se kazna od 2000 do 5000 eura, uz mogućnost izricanja kazne i do 60 dana zatvora.

Kažnjivo snimanje i dijeljenje vlastitih prometnih prekršaja

Vozačima koji snimaju vlastito kršenje prometnih propisa, a potom snimke objavljuju na društvenim mrežama ili ih na drugi način učine dostupnima javnosti, prijetit će novčana kazna od 800 do 2000 eura.

Riječ je o novoj odredbi predviđenoj izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Uskoro opširnije.

Pročitajte još

Teme
davor božinović ilegalne utrke kazne parkiranje prometni prekršaji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ