Božinović najavio nove, ogromne novčane kazne za prometne prekršaje: Nepropisno parkiranje 300 eura

"Radili smo ozbiljan posao i uključili ozbiljne eksperte. Naš cilj nije zakon kojim ćemo više kažnjavati nego spriječiti više stradavanja. Imamo više vozila i više prometa, ne možemo tolerirati ponašanja koja ugrožavaju zivote. Javne prometnice nisu trkališta, a posljednjih godina svjedočimo da je sve više toga na društvenim mrežama. Uvodimo stroge sankcije za sudjelovanje u uličnim utrkama", istaknuo je Davor Božinović.