Marko Seper/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković rekao je u petak kako smatra da je Vlada puno uložila u politike za mlade, dodavši kako sigurno postoje i stvari koje mogu biti bolje te da treba saslušati što mladi kažu te temeljem toga donositi odluke koje idu u korist cijelog hrvatskog naroda, posebno mladih.

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Upitan o Štrajku mladih koji je danas organiziran u Hrvatskoj, Plenković je rekao kako ljudi na dogovornim dužnostima trebaju osluškivati sve zabrinutosti, pa tako i mladih ljudi u Hrvatskoj.

"Mi smatramo da smo puno uložili u politike za mlade, u obrazovnu infrastrukturu, smanjili smo značajno nezaposlenost, jako povećali ugovore na neodređeno vrijeme, smanjili ugovore na određeno vrijeme. Cijeli smisao stambene politike i priuštivog stanovanja usmjeren je prema mladima i mladim obiteljima", rekao je te posebno istaknuo i subvencioniranje obroka u studentskim restoranima.

"Sigurno ima stvari koje mogu biti bolje"

Međutim, dodao je, sigurno da ima stvari koje mogu biti bolje. "Mi ćemo saslušati sve i donositi odluke koje idu u interesu cijelog hrvatskog naroda, naravno i mladih posebno", poručio je premijer.

Inicijativa Štrajk mladih Hrvatska, koja se pridružila međunarodnom pokretu International Youth Strike, pozvala je srednjoškolce i studente danas na cjelodnevni bojkot nastave. Akcija je dio međunarodnog prosvjeda kojim mladi traže priuštivo stanovanje, niže troškove života, bolje javno zdravstvo, zaustavljanje militarizacije i zaštitu okoliša.