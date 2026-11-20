PARAFRAZIRAO TITA
Plenković oštro poručio Crnoj Gori: "Ne tražimo tuđe, ali svoje ne damo"
Hrvatska ne traži tuđi teritorij, ali ne da svoj, rekao je u petak premijer Andrej Plenković, odgovarajući ministru vanjskih poslova Crne Gore koji je rekao da ta zemlja neće dati ni dio svog teritorija u pregovorima o razgraničenju s Hrvatskom.
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Ervin Ibrahimović je u petak rekao da Crna Gora neće ustupiti ni dio svojeg teritorija, ali da želi nastaviti pregovore s Hrvatskom o razgraničenju te otvorena pitanja riješiti dogovorom ili pred međunarodnim institucijama.
"Ne mogu do kraja razabrati o kojem se to pedlju radi", izjavio je Plenković novinarima u Poreču. "Hrvatska nikada ne traži tuđi teritorij, ali ne da svoje, i to naša vlada niti bilo tko drugi u Hrvatskoj neće dati", dodao je.
"Naša se pozicija neće promijeniti, jasna je i čista"
Plenković kaže da se hrvatski prijedlog sporazuma o razgraničenju na kopnu temelji na načelima Badinterove komisije, prema kojima su nekadašnje republičke granice nakon raspada Jugoslavije postale državne granice.
Dodao je da privremeni režim uspostavljen 2002. potvrđuje granicu na rtu Konfin, rješenje koje su prije više od 20 godina potvrdile zajedničke stručne skupine dviju zemalja.
Sada je vrijeme da se postojeći privremeni režim granice formalizira. "Što se tiče naše pozicije, ona je jasna, čista i neće se promijeniti", istaknuo je Plenković.
Po njegovim riječima, Crna Gora je prema istim načelima već riješila pitanja razgraničenja s Kosovom te Bosnom i Hercegovinom, pa bi dogovor s Hrvatskom trebao biti jednostavan.
"Možda netko ima pretenzija na hrvatsko kopno"
"Sve ostalo bilo bi krajnje iznenađujuće i može se s naše strane iščitati, ako baš hoćemo biti do kraja analitični, da možda netko tu ima pretenzija na hrvatsko kopno", rekao je Plenković koji se ipak nada da to nije slučaj.
Razgraničenje je jedno od otvorenih pitanja između dviju zemalja na čijem rješavanjem Hrvatska inzistira dok Crna Gora pregovara o pristupanju Europskoj uniji.
Službeni Zagreb je u četvrtak uskratio suglasnost za zatvaranje poglavlja 15 o energetici, među ostalim zbog spornih dokumenata povezanih s razgraničenjem na moru.
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