PREHRAMBENE NAVIKE GENIJA
Tesla je često jeo ovo povrće jer je vjerovao da zahvaljujući njemu njegov mozak funkcionira besprijekorno
Nikola Tesla, jedan od najvećih izumitelja u povijesti, pridavao je veliku važnost prehrani, a među namirnicama koje je redovito konzumirao posebno se isticalo jedno povrće za koje je vjerovao da povoljno utječe na njegovo zdravlje i mentalne sposobnosti.
Osim po revolucionarnim izumima, Nikola Tesla bio je poznat i po neobičnim životnim navikama. Njegov svakodnevni život bio je usmjeren na rad i disciplinu, a smatrao je da se ljudsko tijelo, baš poput stroja, može održavati u dobrom stanju pravilnom brigom. Posebno je pazio na ono što jede jer je vjerovao da prehrana ima izravan utjecaj na njegovu energiju, sposobnost koncentracije i razmišljanje.
Jedna od namirnica koju je osobito cijenio bio je celer. Godinama ga je redovito jeo, najčešće pripremljenog s lukom i maslacem, uvjeren da je riječ o lako probavljivom obroku koji odgovara njegovu načinu života, piše portal Eats History.
No, Teslina sklonost celeru zabilježena je i u znatno starijem izvoru. Riječ je o intervjuu koji je Tesla 1935. godine, u dobi od 78 godina, dao američkom časopisu Physical Culture. U razgovoru s novinarom Georgeom F. Cornersom govorio je o svojoj prehrani, namirnicama koje izbjegava i navikama koje smatra važnima za očuvanje zdravlja.
Otkrio što je godinama redovito jeo
U intervjuu naslovljenom "Nikola Tesla's Youth and Strength at 78" Tesla je ljudski organizam usporedio sa strojem kojemu je za pravilan rad potrebno odgovarajuće gorivo.
Prehranu je smatrao jednim od ključnih čimbenika koji utječu na njegovo zdravlje i sposobnost za rad.
Posebnu važnost pridavao je povrću jer je vjerovao da olakšava probavu te tijelu osigurava potrebne vitamine i minerale. Kada je govorio o jelima koja najradije jede, izdvojio je kuhanu kombinaciju luka i nasjeckanog celera s većom količinom maslaca.
Objasnio je da mu takav obrok odgovara, da ga lako probavlja te da je godinama zauzimao važno mjesto u njegovoj prehrani. Celer, dakle, nije bio tek povrće koje bi Tesla povremeno konzumirao, nego namirnica koja je bila sastavni dio njegovih dugogodišnjih prehrambenih navika.
Ipak, u izvornom intervjuu ne spominje se da je celer obvezno jeo za doručak. Također, nema dokaza da je upravo to povrće bilo zaslužno za njegove iznimne intelektualne sposobnosti.
Tesla se pridržavao i drugih, za ono vrijeme neobičnih prehrambenih pravila. Smatrao je da su dva obroka dnevno sasvim dovoljna te da ručak predstavlja nepotrebno opterećenje za organizam.
Posebno je cijenio mlijeko i bjelanjke, dok je žumanjke izbjegavao. Meso je, prema vlastitim riječima, konzumirao iznimno rijetko, katkad samo jednom ili dvaput godišnje.
Kavu i čaj smatrao je štetnim stimulansima, premda je priznao da je ranije imao izraženu naviku ispijanja kave.
Njegovi stavovi o prehrani odražavali su tadašnja uvjerenja, no nisu svi u skladu s današnjim medicinskim spoznajama.
Što znanost kaže o utjecaju celera na mozak?
Celer je povrće bogato vodom, s malim udjelom kalorija, a sadrži i određene količine vitamina, minerala te biljnih spojeva.
Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede, voda čini približno 95 posto njegove mase. U 100 grama sirovog celera nalazi se oko 1,6 grama vlakana i 260 miligrama kalija, uz vitamin K i druge hranjive tvari.
Zbog visokog udjela vode celer može pridonijeti hidrataciji organizma, dok njegova vlakna pomažu normalnom radu probavnog sustava. Znanstvenicima su posebno zanimljivi biljni spojevi koje sadrži, uključujući flavonoide i fenolne spojeve s antioksidativnim svojstvima.
Antioksidansi pomažu u zaštiti stanica od oksidativnih oštećenja, a pojedini sastojci celera istražuju se i zbog mogućeg djelovanja na živčani sustav.
U znanstvenom preglednom radu objavljenom 2023. godine analiziran je potencijal celera i njegovih bioaktivnih spojeva u kontekstu različitih neuroloških bolesti.
Posebno se izdvojio spoj 3-n-butilftalid, koji je u eksperimentalnim istraživanjima pokazao moguća zaštitna svojstva za živčane stanice.
Istraživanja su se bavila stanjima poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti te posljedicama moždanog udara.
Međutim, najveći dio dosadašnjih dokaza temelji se na laboratorijskim istraživanjima i pokusima na životinjama.
Zbog toga se na temelju dostupnih rezultata ne može tvrditi da redovita konzumacija celera poboljšava pamćenje, povećava inteligenciju ili sprječava razvoj neurodegenerativnih bolesti kod ljudi.
Jedno Teslino uvjerenje nema znanstvenu potvrdu
Tesla je vjerovao da određene namirnice povećavaju kiselost organizma i time štetno djeluju na zdravlje, dok je povrću pripisivao suprotan učinak.
Takva su stajališta bila raširena u njegovo doba, no suvremena medicina pokazuje da ljudsko tijelo vrlo precizno održava odgovarajuću razinu kiselosti krvi.
Za regulaciju pH vrijednosti krvi zaduženi su pluća i bubrezi, koji je održavaju unutar uskog raspona, neovisno o tome konzumiramo li hranu koja se u popularnim prehrambenim režimima opisuje kao kisela ili alkalna.
Stoga nema znanstvene osnove za tvrdnju da celer može neutralizirati kiselost krvi i tako zaštititi mozak. Jednako tako, ne postoje pouzdani dokazi da bilo koja pojedinačna namirnica može osigurati iznimnu mentalnu bistrinu.
Za dugoročno očuvanje zdravlja mozga znatno su važniji uravnotežena prehrana, redovita tjelesna aktivnost, kvalitetan san, kontrola krvnog tlaka i drugi čimbenici koji utječu na zdravlje organizma.
Unatoč tome, Teslina dugogodišnja sklonost celeru ostaje zanimljiv podatak o životnim navikama jednog od najvećih znanstvenih umova.
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