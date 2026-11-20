Osim po revolucionarnim izumima, Nikola Tesla bio je poznat i po neobičnim životnim navikama. Njegov svakodnevni život bio je usmjeren na rad i disciplinu, a smatrao je da se ljudsko tijelo, baš poput stroja, može održavati u dobrom stanju pravilnom brigom. Posebno je pazio na ono što jede jer je vjerovao da prehrana ima izravan utjecaj na njegovu energiju, sposobnost koncentracije i razmišljanje.