Prepucavanje Bartulice i Kaića: “Svjetonazorske razlike ne trebaju biti bitne”

Infektolog Goran Tešović bio je gost Newsnighta.

“Jedna je stvar kada ste vi dio nekog tijela, a druga je stvar kad nastupate kao slobodni stručnjak u svom slobodnom vremenu”, rekao je infektolog Goran Tešović koji je komentirao prepucavanje prepucavanje saborskog zastupnika Stephena Nikole Bartulice (Domovinski pokret) i epidemiologa Bernarda Kaića. Bartulica je N1 televiziji poslao prijepis s Ministarstvom zdravstva iz kojeg, kako tvrdi, je vidljivo, da je Kaić bio najavljen i obaviješten.

“Osobno nisam nikad tražio dopuštenje za istupnje u javnosti, no novinari koji su htjeli napraviti intervju sa mnom, tražili su dozvolu moje klinike. Kao stručnjaci smo cijelo vrijeme odgovarali na raznorazna pitanja i davali smo mišljenja. Ti se odgovori nisu uvijek poklapali. Talijanski scenarij je bio na početku stravičan, ali mislim da je svima svima jasno zašto se to dogodilo. To je bilo na početku jer je iskustvo s covidom bilo mizerno i tad se dogodio unos virusa u gusto naseljeno područje sa starim stanovništvom. Mi smo bili u velikoj prednosti pred Italijom”, rekao je infektolog.

Navodi kako je covid bitno drugačiji od svih drugih bolesti.

“Ne treba se iznenađivati što je smrtnost od covida u Hrvatskoj bila visoka. Stručnjaci su tražili još strože mjere. Švedsko stanovništvo je raspršeno, ondje nije bila situacija kao kod nas. Treba dopustiti da stručnjaci kritički raspravljaju. Radi se o krizi koja predstavlja opasnost za naciju, struka treba biti na prvom mjestu. Svjetonazorske razlike ne trebaju biti bitne. Glavna tema je to jesmo li nakon iskustva s pandemijom spremni za sličnu ili novu opasnost. Trenutno mi je teško dogovoriti. Ne treba prelaziti iz kritičnosti u kritizerstvo”, zaključio je Tešović.

