Liječnici pripremaju novi prosvjed protiv Beroša? “Sve su opcije otvorene”

Masovni prosvjed mladih liječnika pred Ministarstvom zdravstva održan je prije 4 mjeseca i završio je nizom obećanja kako će reforma zdravstva planirana za 2023. godinu značajno popraviti status specijalizanata i mladih liječnika. U međuvremenu je ministar zdravstva Vili Beroš i javnosti i Saboru u prosincu predstavio reformu zdravstva. Reforma je takva da obiteljski liječnici ne prestaju s kritikama, a Inicijativa mladih liječnika upravo sprema nove akcije. Gosti intervju tjedna Točke na tjedan su Mirjana Livojević iz Inicijative mladih liječnika i Leonardo Bressan iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

“Sve što se ispunilo od devetog mjeseca jest da je Hrvatski liječnički sindikat dobio reprezentativnost i to je jedna jedina stvar, apsolutno ništa drugo se nije promijenilo, od koeficijenata, ugovora, ništa!”, rekla je Livojević.

Osvrnula se i na neadekvatno financiranje u zdravstvu. “HZZO je javna ustanova. To je način suludog preljevanja iz šupljeg u prazno, treba prekinuti takav način financiranja jer je ovaj neodrživ. To vodi u to da će javni zdravstveni sustav pojesti sam sebe i mi više nećemo imati javni zdravstveni sustav. Ljudi su to i sada primijetili, usprkos izdvajanjima svih radno aktivnih ljudi u Hrvatskoj.”

“Po nekim imaginarnim normativima, za prvi pregled urologa bi trebalo biti omogućeno oko 20 minuta vremena, a ja ću imati dvije”, dodaje.

Bressan je pojasnio da je velik problem što imamo popriličan broj liječnika koji su stariji od 65 godina.

“Nitko se ne želi uhvatiti početka priča gdje nastaje problem nego se svi bavimo spašavanjem i rješavanje posljedica, ali uzroci ostaju. Problem je što u ovoj godini prelazimo Rubikon i bojim se da nakon toga nema povratka, neće se moći spasiti ta situacija.”

Pojasnio je zašto je ova godina ključna. “Prevelik je broj kolega koji su preko 65 godine i stigli su do krajnjeg limita izdržljvosti i odjedanput je porastao broj onih preko 60. Trenutno u Hrvatskoj imamo 2190 obiteljskih liječnika, ali nam je starijih od 65, dakle onih koji rade iz mirovine 167, a starijih od 60 je 766 o kojima treba razmisliti i pripremiti njihove nasljednike.”

Dodatan je problem što njihovih nasljednika nema jer imamo gubitak interesa za studij medicine, pojasnio je Bressan.

Govoreći o reformi zdravstva, Livojević kaže da sve što je Beroš pročitao na predstavljanju da liječnici znaju. “Nabrajanje toga što trebamo nije reforma.”

Prvi građani dobit će poziv za preventivne sistematske preglede u prvom kvartalu iduće godine, najavio je ministar Beroš predstavljajući zdravstvenu reformu. Na upit naše novinarke Nataše Božić što će pacijent dobiti sistematskim pregledom, Bressan odgovara – ništa. “Potvrdit ću da ste žensko, koliko ste visoki i teški, a te sam podatke već poslao pri svakom vašem dolasku u moju ordinaciju.”

Livojević je navela i koje su to tri ključne stvari koje bi reforma zdravstva trebala sadržavati, a kada je riječ o mladim liječnicima.

“Na prvo mjesto ćemo stavljati uvijek kontrolu kvalitete rada i menadžmenta da se vidi tko i kako radi. Nitko od nas radilica nije zadovoljan svojim nadređenima i upravom, a to HZZO ne želi napraviti.

Druga stvar, mislim da je nasušno napraviti novu metodu financiranja zdravstva – dobro znaju što koliko košta i koliko nam to plaćaju i kako generiraju te dugove i onda se drznu nama reći da smo mi bahati i da mi generiramo te dugove. Pa kontroliraj pa vidi kako tko radi. Treća je reforma plaća, ali i edukacije. Moramo mijenjati način na koji educiramo naše mlade ljude, moraju se u 21. stoljeću ukinuti robolvasnički ugovori”, istaknula je Livojević.

Livojević je rekla da se pripremaju nove akcije i da ovo nije kraj. “Pripremamo nove akcije, u tijeku je anketa koje su krovne organizacije u zdravstvu uputile svim svojim članvoima, prikupljamo podatke, do kraja mjeseca se odgovara. Nakon toga ćemo usmjeriti svoja daljnja djelovanja. Ovo nije kraj jer ništa što smo tražili nije napravljeno. Situacija je i dalje grozna, ide prema goremu. Mora to doći do svake osobe u državi. Ili ćemo to sada rješavati ili ćemo pripremiti kokice i gledati raspad na TV-u.”

Znači li to da je moguć novi prosvjed liječnika? “Sve su opcije otvorene, neka se nitko ne iznenadi”, poručio je Bressan.