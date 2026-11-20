Lastovska ulica
Pucnjava u Zagrebu: Muškarac teško ozlijeđen na terasi lokala, napadač u bijegu
Napadač je u kafiću na Trnju upucao 32-godišnjaka u nogu pa ga izudarao po glavi i pobjegao.
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Jučer, 19. studenoga, oko 17.35 sati u Lastovskoj ulici na Trnju, na zatvorenoj terasi ugostiteljskog objekta, nepoznati je počinitelj prišao 32-godišnjaku i ispalio hitac iz vatrenog oružja u predio donjeg ekstremiteta, poručili su iz zagrebačke policije.
Potom ga je zasad neutvrđenim predmetom nekoliko puta udario u glavu te pobjegao. Liječnička pomoć 32-godišnjaku je pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen, dodaje se.
Kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i pronalaska počinitelja je u tijeku, kažu iz PU zagrebačke.
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