Puhovski o novom paketu mjera: “Prevagnulo je krpanje rupa. Moguć je dobar, ali i loš scenarij”

Igor Kralj/PIXSELL/ilustracija

Vlada je u petak donijela jesenski paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, sedmi po redu, težak oko 248 milijuna eura.

Najvažnije u sadržaju paketa je da će cijene plina i električne energije rasti za 10 posto kroz sljedeećih šest mjeseci te da subvencije na cijene energenata ostaju na snazi i to za sve.

Paket sadrži i jednokratnu pomoć za 760.000 umirovljenika s mirovinama do 840 eura, jednokratne potpore nezaposlenim braniteljima, subvencije za prehranu studenata te nakande za 88 i pol tisuća ugroženih kupaca energenata.

Prošli paket mjera Vlada je donosila uoči parlamentarnih izbora pa nije značajnije zadirala u njega.

Koliko je ovaj novi izbalansiran i politički definiran te dokle će ga Vlada još prepakiravati, pitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.

“Po definiciji, sve što Vlada radi ima politički kontekst, pitanje je samo što preteže. Mislim da je u ovom trenutku pretezala najjednostavnija motivacija za krpanjem rupa u familijarnim budžetima i u državnom budžetu”, kaže.

U obiteljskim budžetima, dodaje, Vlada je morala voditi računa da plin i struja ne poskupe više od minimalno dvoznamekastih 10 posto.

“S druge strane, pojavila se proračunska rupa jer su uoči izbora naveliko podizali plaće. Uvjeren sam da će, s obzirom na novac od turističke sezone, uspjeti pokrpati budžet do kraja godine, ali je pitanje što će biti s familijarnim budžetima”, kaže.

Što se tiče plina, kupljene su određene količine i ne nazire se veći problem, a i zima vjerojatno neće biti hladna. Puhovski mogući problem vidi s cijenama električne energije.

“Može doći do kolebanja s cijenama struje ako se nastavi rusko divljanje koncentrirano na oštećivanje energetske infrastrukture Ukrajine. Tada bi se puno više struje iz Europske unije izvozilo ili poklanjalo Ukrajini, što bi moglo dovesti do rasta cijena struje. No, to će stručnjaci znati bolje”, rekao je.

Mogući su, kaže, dobar i loš scenarij. U dobrom bi Vlada uspjela postići da obiteljski budžeti ne budu previše opterećeni. Loš bi bio ako se ne uspiju pokrpati rupe u državnom budžetu te ako usto dođe do poskupljenja električne energije do kraja godine.

“Rezalo se sjekirom umjesto skalpelom”

Mnogi su uoči donošenja novog paketa mjera tvrdili da bi ga Vlada trebala iskoristiti za ukidanje subvencija onima s velikim primanjima kojima takve potpore nisu potrebne. Vlada se, kaže Puhovski, samo u jednoj prilici, prije godinu dana, ponašala socijalno kada je onima s najmanjim iznosima digla primanja u apsolutnom iznosu, a ne u postocima. Također smatra da je trebala šire posegnuti za vaučerima.

“Ljudima je trebalo do nekog iznosa po domaćinstvu ili do osobnog prihoda davati vaučere za struju, plin i ostalo. Dakle, ne remetiti izravno tržišne odnose i ostaviti one koji po procjeni mogu sami plaćati račune, a takvih ima dovoljno. Vidimo da se opet nude trezorski zapisi i opet ćemo vidjeti da puno ljudi ima viška novca. Broj ljudi kojima ide dobro u Hrvatskoj raste, ali nešto brže raste i broj ljudi kojima ide loše. U tome je problem. Ne može se po načelu pravednosti i jedne i druge tretirati istom mjerom subvencije. Trebalo je ići na pojedinačne ili obiteljske vaučere, a ne na rezanje sjekirom umjesto skalpelom. Ali to je puno kompliciranije, zahtijeva više posla i puno veći angažman socijalnih službi. Ovo što su ponudili je jednostavnije i djeluje efektno”, kaže.

Po istoj logici, smatra Puhovski, trebalo bi uvesti i vaučere za onih tridesetak proizvoda po povlaštenoj cijeni.

“Čitav je niz ljudi kojima nisu potrebne povlaštene cijene za grah, špagete ili junetinu nasuprot onima kojima je to potrebno. Kada se to uvodilo prije dvije godine trebalo je brzo reagirati pa je učinjeno tako. No otada je bilo vremena da se i to uredi. Očito je da potreba za ovakvim intervencijama neće brzo nestati.”

Vlada, kaže, balansira između javnog efekta i rupe u budžetu.

“Htjeli bi se pokazati kao Vlada koja pomaže i spašava, a da previše ne oštete budžet do kraja godine.”

Upozorio je i na jednu nezgodnu situaciju po Vladu, odnosno HDZ.

“Ministar financija i njihov predsjednički kandidat imaju isto prezime. Pa kad se objavi da je Primorac rekao kako je porez na nekretnine izveden iz načela pravednosti, čudite se zašto bi kandidat za predsjednika nešto tako nepopularno tvrdio. No, to im je usputni problem”, kazao je Puhovski.

