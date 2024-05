Puhovski o susretu na Pantovčaku: “Možemo biti sretni što se nisu potukli”

Podijeli :

Silom prilika, dvojica najmoćnijih, ali i najzavađenijih političara u Hrvatskoj, susreli su se danas na Pantovčaku pokazavši da tvrda kohabitacija među njima nikad nije bila tvrđa.

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas u svome uredu predsjednika HDZ-a i tehničkog predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji mu je donio 78 potpisa novoizabranih zastupnika pa mu, zauzvrat, u okviru Ustavom predviđenog postupka povjerio mandat za sastavljanje nove Vlade.

Susret dvojice političara koji odavno ne skrivaju međusobnu netrpeljivost, protekao je – barem za ono kratko vrijeme koliko je kamermanima i fotografima bilo dopušteno da ih snimaju – u prilično mučnoj atmosferi. Javnost pamti kako su se prije četiri godine, kada je Plenković nosio potpise Milanoviću da mu povjeri mandat, barem malo našalili pred kamerama. Tada je Milanović, u duhu ondašnjih epidemioloških mjera, htio obaviti famozno “rukovanje laktom” no Plenković se povukao korak-dva pred njim. Sve uz smijeh, kao što se vidi na fotografiji iz srpnja 2020. godine.

“Malograđanski komunikacijski primitivizam”

Danas toga nije bilo. Tek Plenkovićeva šutnja i ignoriranje Milanovića te Milanovićeva opaska da je u prostoriji “nikad ovako rano” uključen klima-uređaj. Uz njih dvojicu, ondje su bili i šefovi njihovih ureda – Plenkovićev Zvonimir Frka Petešić i Milanovićev Orsat Miljenić.

Politički analitičar Žarko Puhovski, komentirajući nam taj kratak susret Milanovića i Plenkovića, ustvrdio je ironično da “možemo biti sretni što se nisu potukli”.

“Čuli smo da je predsjednik države informirao javnost da je ove godine nešto ranije uključio klimu. To me podsjeća na vrlo dragu ljevičarsku uzrečicu iz moje mladosti koja je glasila: “Svi govore o vremenu, mi ne.” Jer o vremenu govore oni koji nemaju o čemu drugome. To je s jedne strane bio malograđanski komunikacijski primitivizam, a s druge napredak s obzirom na to da bi alternativna varijanta bio verbalni, ako ne i fizički sukob”, kazao je Puhovski.

“U ovakvom ambijentu pojavljuje se i DP”

Svojim današnjim držanjem, dodaje, Milanović i Plenković pokazali su se kao personifikacije općeg nedostatka političke kulture u Hrvatskoj. U takvom ambijentu, kaže, pojavljuje se i stranka koja zastupa protuustavni koncept eutanaziranja manjina, ne samo jedne etničke (srpske), nego i rodnih manjina.

“Imamo dublju razinu političke nekulture u kojoj su se pobrkale sve vrijednosti. Lijevo-liberalna oporba pozivala je Domovinski pokret na parlamentarnu suradnju, umjesto da s DP-om učini ono što je DP učinio s SDSS-om – da ih se, naime, izolira. To je situacija u kojoj se nalazimo, ali ne vjerujem da slijedi neko naglo skretanje vlade udesno. DP će biti odličan izgovor Plenkoviću da čini stvari koje mu se inače ne da činiti ili da ih čini sporije. DP je odličan izgovor za vrludanje vlasti”, smatra Puhovski.

Istodobno se, kaže Puhovski, Milanović prebacio na svoju drugu varijantu odlučivši ponašati se kao ponovni kandidat na predsjedničkim izborima.

“Sada će moći reći da im je (Plenkoviću i HDZ-u, nap.a.) dao mandat čim su imali potpise i da ga se ništa drugo ne tiče”, kaže.

Što se tiče samog donošenja potpisa predsjedniku Republike da bi se dobio mandat za sastavljanje vlade, Puhovski upozorava na jednu poslovničku “kvaku”.

“Kad se pogleda članak 6. Poslovnika Hrvatskoga sabora, uvjeren sam da je protupravno dodjeljivati mandat prije nego što se odlukom Mandatno-imunitetne komisije na konstituirajućoj sjednici Sabora ustanovi popis članica i članova Sabora i idućeg dana objavi u Narodnim novinama. Neki od ovih koji su dali potpis Plenkoviću vjerojatno će dati ostavke prije nego što Sabor počne zasjedati. A neki koji su dali potpise ni ne mogu ući u Sabor jer su na funkcijama koje to sprječavaju. Ali to nikoga ne zanima, pa ni Milanovića. Obojica su davali izjave kad nije trebalo, a sada kad je trebalo ni jedan ni drugi nisu imali tri čiste nešto reći”, objašnjava.

