Nino Raspudić: Plenković je svoje zastupnike učinio budalama

Saborski zastupnik Mosta, Nino Raspudić, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao aktualne političke teme, pa tako i glasanje o roditeljima njegovateljima i osobnim asistentima u Saboru.

Raspudić kaže kako je rasprava bila konstruktivna i da mu je žao što je u javnost otišla samo snimka svađe. “Ali to je zasluga vladajućih i njihovog prominentnog, novopečenog zastupnika na kojeg je reagirala i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. Plenković je natjerao svoje zastupnike da glasaju bešćutno samo zato jer je to došlo od oporbe. Vidjelo se da s grčem glasaju protiv roditelja njegovatelja”, rekao je.

“Kada je Plenković vidio reakciju javnosti onda je te svoje zastupnike učinio budala i rekao im da sada glasaju za ono protiv čega su već bili. Time su ispali bešćutne budale. Ja nisam vidio da su oni imali svijest o tom problemu i umjesto da kažu hvala zastupnici što je ukazala na to i počnu to rješavati, oni su odbili samo zato jer je došlo od oporbe, da bi nakon dva dana Plenković kao kralj Sunca najavio evo sada ćemo to prihvatiti”, dodao je.

VIDEO | Svađa u Saboru: “Zekanoviću, trebate sa škartocom na glavi hodati!” Hrebak glasao protiv roditelja njegovatelja: “Nisam se osjećao ugodno”

“Ne može se ta stvarnost gledati i popraviti samo kroz jedan zakon te stoga predlažemo i izmjenu zakona o rodiljama. Imate situaciju da je roditelj njegovatelj 24 sata dnevno i moraju imati barem na pola dana asistente jer moraju otići barem u trgovinu po lijekove i slično. Mi pozdravljamo ovaj zakon i dobro je što se odnosi. No usvojena je tek 1/3 onoga što je pravobraniteljica predložila”, napomenuo je Raspudić.

“No problem su i zakoni koji se trebaju onda provesti. Premijer stalno govori o novcu. To je manji iznos od onoga što je neka četvrto-rangirana osoba u Ini ukrala nedavno”, dodao je.

Što se tiče afere Agrokor i palog svjedoka DORH-a kaže da je to ili za robiju ili za oduzimanje poslovne sposobnosti. “Za takvo skupo vještačenje uzeli su osobu koja je uključena u taj proces. To je nevjerojatno”, smatra Raspudić.

O izborima kaže kako je njegova najava ujedinjenje oporbe malo napuhana. “To je priča ako nakon izbora dođe do toga da bude, ili opcija novih izbora, ili da se netko prikloni HDZ-u. Mi imamo našu programsku deklaraciju gdje su jasni naši stavovi i politike. Nadamo se da će dovoljan broj građana to prepoznati i da nam neće trebati nitko za koaliciju”, dodao je.

“Najveći problem Hrvatske je kriminalna i koruptivna hobotnica. Očito je da imaju desetljećima izgrađivanu klijentelu koja bi glasala za njih i da Milorad Pupovac dođe na čelo stranke što me ne bi čudilo. Njihova prednost je uvijek mala izlaznost i zato se bore protiv dopisnog ili elektronskog glasovanja”, rekao je i dodao da je nezaposlenost u Hrvatskoj smanjenja iseljavanjem.

