Raspudić: Plenković je ustrašen čovjek, vidjeli ste kako diše i kako izgleda

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Mostov saborski zastupnik Nino Raspudić u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović osvrnuo se na novu aferu zbog koje je bez pozicije ostao ministar gospodarstva Davor Filipović, a s njim i njegov savjetnik Jurica Lovrinčević.

Ipak, premijer Andrej Plenković ponajviše se osvrtao na navodnu spregu Mosta i Lovrinčevića s ciljem rušenja njega osobno i Vlade.

Pljušte reakcije: “Svi odlaze, samo on ostaje. On koji ih je doveo, birao i branio. Spomenik”

“Vrlo je zanimljivo da su u ovoj situaciji panike ponovno Mislav Šimatović i Večernji list u ulozi nekoga tko će probati zbuniti javnost ili puštati nekakva sipina crnila kako bi skrenuli pozornost od merituma. A zapravo su uprli prstom u sebe i siguran sam da će Saborsko istražno povjerenstvo imati jedan lijep trag na tu stranu”, izjavio je Raspudić pa potvrdio da je Most zatražio osnivanje Povjerenstva:

“Poduzeli smo sve što je u našoj pravno-formalnoj moći. Kao član Odbora za informiranje sam zatražio hitnu sjednicu jer ovdje je sve snimljeno. Još važnije, zatražili smo osnivanje Saborskog istražnog povjerenstva kako bismo razotkrili kako se stvara privid slike o Hrvatskoj kakvu baja Andrej Plenković.”

Premijer je tijekom konferencije za medije više puta prozvao Most, a pritom nije birao riječi. Dapače, optužio je da su Most i Lovrinčević bili u sprezi.

“Prvo bih zahvalio premijeru na reklami Mosta i na tome što je potvrdio da mu je Most najveći problem i da je Most jedina brana korupcije. Ovo je nevjerojatno. Uzevši u obzir da je ovo ustrašen čovjek, što smo vidjeli po tome kako teško diše i kako izgleda, ali da izjavi da su krivi ministar i savjetnik jer nisu dovoljno štitili njihov kriminal nego su iscurili podaci o kriminalu od jednog novinara… Dakle, kriv je Most jer je javno objavio stvari oko afere Plin za cent i krive su moguće krtice Antikorupcijskog vijeća u Ministarstvu, a nisu krivi oni koji taj kriminal provode. Ako je i od Plenkovića, to je previše. On optužuje, de facto, ovu dvojicu jer nisu štitili kriminal. Pametnom dosta”, zaključio je Nino Raspudić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Prisjetimo se što je Plenković govorio o Filipoviću: On je čvrst, on je sportaš, on ima energiju i znanje Gradovi u kojima je najbolje kupiti zemljište – na popisu je i jedan uz našeg susjedstva