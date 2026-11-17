„Nisam vjerovala da se tako nešto može dogoditi i sram me. Zadnjih tjedan dana imala sam kontakt s ljudima koji su bliski Kristijanu. Osjećam se bijedno.” Otkrila je da su joj se nakon Perišove smrti obraćali brojni ljudi koji su ga osobno poznavali, među njima prijatelji, suradnici i osobe s kojima se školovao.